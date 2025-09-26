Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

Také gesto sa nevidí často: Otec pripravil synovi špeciálnu tortu! Jeho úprimná snaha dojala internet, čo vy na to?

Otec pripravil pre syna tortu.
Otec pripravil pre syna tortu. (Zdroj: Reddit/MadeMeSmile)
USA - Príbeh otca, ktorý sa rozhodol pripraviť pre svoje dieťa špeciálnu tortu k prvým narodeninám, chytil za srdce tisíce ľudí na internete. Jeho gesto plné lásky a oddanosti sa stalo virálnym po tom, čo ho zverejnila jeho manželka na Reddite.

Torta, nazvaná „smash cake“, bola upečená v tvare obľúbenej hračky ich dieťaťa – býka menom Alonso. Otec si dal mimoriadne záležať na chuti aj farbách. Výsledkom bol ovsený čučoriedkový korpus s mangovým krémovo-syrovým krémom. Aj keď samotné rohy býka podľa manželky „nevyšli úplne podľa predstáv“, všetci sa zhodli, že láska a snaha boli z torty cítiť na prvý pohľad.

Ukázalo sa však, že nejde o jednorazové gesto. Manželka opísala aj ďalšie prejavy starostlivosti: muž doniesol domov kvety, v sobotu vstal o siedmej ráno, aby stihol tortu pripraviť na oslavu a dokonca piekol skúšobnú verziu už týždeň predtým, aby ju dieťa mohlo „ochutnať nanečisto“.

V príspevku priznala, že podobné drobné prejavy láskavosti formovali ich vzťah už od začiatku. Spomenula aj mäsový bochník, ktorý jej pripravil ešte pred desiatimi rokmi, keď boli len priatelia. „Práve ten meatloaf veľa zmenil v tom, ako som ho začala vnímať,“ napísala.

Tie najkrajšie darčeky nemusia byť drahé ani veľkolepé

Pod príspevkom sa okamžite rozprúdila vlna obdivných komentárov. „Keby ste ešte neboli manželia, okamžite by som vás poslala do klenotníctva kúpiť prsteň a požiadať toho muža o ruku,“ napísala jedna používateľka. Ďalšia dodala: „Chcela som zakričať „vezmi si ho!“, ale potom som si uvedomila, že už ste o krok predo mnou.“ Nechýbali ani jednoduché pochvaly typu „Najlepšie čučoriedkové oči! Skvelá práca, ocko.“

Mnohí diskutujúci muža označili za „najlepšieho otca na svete“. Jeden z nich poznamenal: „Často sa to na internete nadužíva, ale teraz to musím povedať – toto je najlepší ocko.“ Príbeh ukazuje, že tie najkrajšie darčeky nemusia byť drahé ani veľkolepé, najväčšiu hodnotu majú tie, ktoré sú vytvorené s láskou a úprimným úmyslom.

