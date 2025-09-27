UNIKÁTNY objav archeológov: Našli najstarší nákupný zoznam! Čo nakupovali ľudia pred 3 500 rokmi?

ANKARA – Skupina archeológov pracujúcich na lokalite Accana Mound, známej aj ako Eski Alalah, urobila zaujímavý objav - našla klinopisnú tabuľku, ktorá obsahuje nákupný zoznam starý takmer 3 500 rokov.
Tabuľka je napísaná v akkadskom jazyku, ktorý dnes patrí medzi vymreté východosemitské jazyky, a pochádza z 15. storočia pred naším letopočtom. Klinopis, jeden z najstarších spôsobov písania, znamená „klinovitý“ a používal sa na zapisovanie administratívnych, obchodných aj literárnych textov, informuje o tom portál Heritage Daily.
Čo obsahoval nákupný zoznam?
Objavený nákupný zoznam sa netýka bežných potravín, ide o záznam nákupu nábytku. Lingvisti už identifikovali podrobnosti o kúpe drevených stolov, stoličiek a stoličiek na sedenie, ako aj informácie o tom, kto nábytok zakúpil a odkiaľ pochádzal. „Veríme, že táto tabuľka, vážiaca 28 gramov, poskytne nový pohľad na bohaté dedičstvo Anatolie pre budúce generácie,“ uviedol Mehmet Ersoy, turecký minister kultúry a turizmu. Tabuľka má rozmery 42 × 35 mm a hrúbku 16 mm.
Archeologický nález potvrdzuje, že praktiky, ktoré dnes považujeme za bežné. Napríklad vedenie nákupných zoznamov malo svoje miesto aj v starovekých civilizáciách. Tento objav zároveň poskytuje cenný pohľad na každodenný život ľudí pred tisíckami rokov a rozširuje naše chápanie hospodárskych a administratívnych praktík starovekého mesta Alalah.