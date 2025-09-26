Žena sa druhýkrát narodila: Jej srdce nebilo niekoľko desiatok minút! Teraz prezradila, čo videla na opačnej strane

VIRGÍNIA - Lauren Canadayová prežila neuveriteľnú skúsenosť. Jej srdce prestalo po epileptickom záchvate biť na 24 minút. Po návrate k životu si všimla, že sa jej pohľad na svet zásadne zmenil. Maličkosti, pokoj a blízkosť s ľuďmi sa stali jej novou prioritou.
Lauren Canadayová mala 39 rokov, keď sa jej srdce 7. februára 2023 zastavilo. Utrpela náhlu zástavu srdca po veľkom epileptickom záchvate, pri ktorom prestala dýchať. Jej manžel okamžite zavolal záchranárov a začal s resuscitáciou. Trvalo neuveriteľných 24 minút, kým sa ju podarilo priviesť späť k životu – až po štyroch výbojoch defibrilátora sa obnovil tlkot jej srdca.
Lauren strávila deväť dní na jednotke intenzívnej starostlivosti, no lekári ju po prepustení označili za „kognitívne intaktnú“. Nemala žiadne viditeľné poškodenie mozgu, dokonca jej EEG bolo normálne, čo je pri takomto dlhom bezvedomí mimoriadne nezvyčajné. Sama priznáva, že komplikácie po prekonaní covidu mohli k incidentu prispieť.
Hoci si z klinickej smrti neodnáša žiadne konkrétne videnia či nadprirodzené obrazy, opisuje ju ako pozitívny a pokojný zážitok. „Mám pocit, že to bolo priateľské a mierumilovné, aj keď neviem pomenovať žiadne tvary či osoby. Cítila som, že som sa rozpustila – a bolo to veľmi príjemné,“ povedala pre Newsweek. Dodala, že aj napriek tomu, že si nepamätá detaily, v sebe nesie hlboký pocit pokoja.
Začala žiť inak
Po skúsenosti začala život vnímať inak. Teší sa z maličkostí – od obyčajnej sprchy až po cheeseburger v nemocnici. „Veci zrazu pôsobili veľmi jednoducho. Mám pocit, že toto je môj druhý život. Mám dvoje narodeniny,“ opisuje. Kým predtým bola orientovaná na individuálny výkon a kariéru, dnes hovorí, že jej ide o základné potreby, zdravie, pokoj a pomoc druhým. Lauren tvrdí, že sa síce nestala nábožnou, no cíti sa oveľa viac duchovne naladená. „V prvom živote som bola veľmi individualistická. V tom druhom sa cítim komfortnejšie spoliehať sa na ostatných. Status a úspech pre mňa stratili váhu,“ uviedla.
Svoje skúsenosti spracovala v memoároch Independence Ave: How Individualism Killed Me and Community Brought Me Back, kde opisuje, ako si po tak šokujúcej udalosti znovu vybudovať život. Zdôrazňuje pritom význam spánku, zdravého jedla, pohybu, meditácie a vzťahov. Sama sa snaží denne nachodiť 10-tisíc krokov, aspoň raz do týždňa vyraziť na turistiku a večer si dopriať ticho a modlitbu či meditáciu. Jej príbeh je dôkazom, že aj smrť môže byť začiatkom – a že druhá šanca prináša nový pohľad na život, v ktorom je najdôležitejší pokoj, jednoduchosť a blízkosť s inými.