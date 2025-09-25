Myslíte si, že sú neškodné? Tieto voľnopredajné lieky môžu poškodiť pečeň či žalúdok: Lekár varuje!

DONCASTER – Sú dostupné v každej lekárni a denne ich užívajú milióny ľudí. No podľa britského lekára môžu byť v nesprávnych dávkach nielen neúčinné, ale dokonca nebezpečné.
Dr. Dean Eggitt, praktický lekár a šéf Doncaster Local Medical Committee, upozorňuje, že časté užívanie paracetamolu, ibuprofénu či lieku proti hnačke loperamidu môže viesť k vážnym zdravotným problémom. „Všetky tieto bežné voľnopredajné lieky môžu byť vo vysokých dávkach smrteľné – a niektoré, ako paracetamol, už v priebehu jedného týždňa,“ varuje.
Riziká ibuprofénu
Ibuprofén, patrí medzi nesteroidné protizápalové lieky. Hoci má zmierňovať bolesť a zápal, podľa Dr. Eggitta v praxi často len dráždi žalúdočnú sliznicu. Ako píšu na webe magazínu Daily Mail, to zvyšuje riziko vzniku žalúdočných vredov, ktoré môžu v extrémnych prípadoch prasknúť a spôsobiť život ohrozujúcu peritonitídu.
Riziká paracetamolu
Naoko neškodný paracetamol je podľa lekára jednou z najčastejších príčin poškodenia pečene. Pri spracovaní v tele vzniká toxický vedľajší produkt NAPQI. V malých dávkach si s ním organizmus poradí, no pri vyšších sa pečeň rýchlo vyčerpá a môže dôjsť k jej zlyhaniu. „Ľudia si myslia, že je neškodný, pretože je lacný a dostupný. Ale aj keď neprekročia dennú dávku, no berú ho príliš dlho, môžu sa predávkovať,“ vysvetľuje.
Počet pacientov s ochoreniami pečene pritom v posledných dvoch desaťročiach stúpol o 40 %. Následkom opakovaného predávkovania môže byť cirhóza a potreba transplantácie pečene.
Riziká loperamidu
Dr. Eggitt sa vyhradil aj proti častému užívaniu loperamidu – lieku na hnačku. Ten síce krátkodobo prinesie úľavu, ale môže prekryť symptómy rakoviny hrubého čreva. Tá je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu v Británii, pričom ročne jej podľahne vyše 16 000 ľudí.
Ak sa ochorenie zachytí v počiatočnom štádiu, šance na prežitie sú až 90 %. V pokročilých štádiách však klesajú len na 10 %. Čoraz častejšie navyše postihuje aj ľudí mladších ako 50 rokov. „Nepamätám si, kedy som naposledy siahol po voľnopredajnom lieku proti bolesti. Ľudia si nimi často len maskujú príznaky vážnejších ochorení a odkladajú diagnostiku,“ dodáva Dr. Eggitt. Odborníci preto odporúčajú užívať tieto lieky len krátkodobo, presne podľa pokynov a v prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadať lekára, aby sa odhalila skutočná príčina problémov.