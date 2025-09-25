Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Potápač neveril vlastným očiam: Žraloky pri párení predviedli nečakanú trojku! Po výkone zostali bezvládne na dne

(Zdroj: University of the Sunshine Coast via Storyful)
NOVÁ KALEDÓNIA - Vedci v Novej Kaledónii zdokumentovali niečo, čo ešte nikdy nikto predtým nevidel – intímne chvíle leopardích žralokov vo voľnej prírode. Prekvapením bolo, že sa do párenia zapojili hneď dvaja samci naraz.

Priekopnícke zábery sa podarilo natočiť morskému biológovi Hugovi Lassaucovi z austrálskej University of the Sunshine Coast. Pri šnorchlovaní pri pobreží hlavného mesta Novej Kaledónie, Nouméy, spozoroval samicu obklopenú dvomi samcami. „Tušil som, že sa schyľuje k niečomu výnimočnému, preto som zostal na mieste so svojimi GoPro kamerami,“ opísal. Po hodine čakania sa scéna odohrala priamo pred jeho očami.

Samce vydržali menej než minútu

Podľa denníka The Guardian trvalo samotné párenie menej ako dve minúty. Prvý samec bol hotový za 63 sekúnd, druhý za 47. Po akte obaja vyčerpaní zostali ležať na morskom dne, zatiaľ čo samica pokojne odplávala. Doteraz nebolo správanie leopardích žralokov pri rozmnožovaní vo voľnej prírode nikdy zdokumentované, čo robí z tohto pozorovania úplnú premiéru. „Nie sú to delfíny, u ktorých je takéto správanie časté a ľahšie pozorovateľné,“ dodal Lassauce.

Kľúčový poznatok pre ochranu tohto ohrozeného druhu

Podľa expertky na morskú ekológiu Christine Dudgeon, ktorá sa leopardím žralokom venuje už viac ako dve desaťročia, ide o kľúčový poznatok pre ochranu tohto ohrozeného druhu. Video naznačuje, že lokalita v Novej Kaledónii môže byť dôležitým miestom pre ich reprodukciu, a preto bude zrejme podliehať prísnejšiemu dohľadu ochranárov.

Získané dáta majú aj ďalší význam – môžu prispieť k výskumu umelého oplodnenia žralokov, ktorý prebieha v niekoľkých krajinách vrátane Austrálie. Cieľom je posilniť populáciu týchto morských predátorov. Podľa Dudgeon je z genetického hľadiska dôležité napríklad zistiť, koľko samcov sa v danom období podieľa na oplodnení vajec. Univerzita Sunshine Coast označila zábery za prelomový úspech. Detailný opis tohto jedinečného pozorovania vyšiel aj v prestížnom časopise Journal of Ethology.

