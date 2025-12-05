Základné školy vítajú zmeny pri pedagogických asistentoch: Upozorňujú však na financovanie

BRATISLAVA - Združenie základných škôl Slovenska (ZZŠS) víta snahu ministerstva školstva upraviť postavenie pedagogických asistentov a zvýšiť ich úväzky. Zároveň však upozorňuje, že navýšenie úväzku samo o sebe nestačí a poukazuje na viaceré obavy, ktoré musia byť doriešené vrátane financovania. Uviedla prezidentka ZZSŠ Eva Horníková.
„Úprava, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, zásadne ovplyvňuje kvalitu podpory žiakov, najmä tých so špecifickými potrebami, a zároveň aj podmienky práce učiteľov a škôl,“ uviedla Horníková v súvislosti s návrhom novely nariadenia vlády, ktoré sa týka základného úväzku asistenta učiteľa. Zároveň vyjadrila obavu z nejasného finančného krytia. „Ak štát zvýši úväzky, ale nepridá adekvátne financie, školy sa dostanú do situácie, že povinnosť splnia len na papieri alebo budú nútené obmedzovať iné výdavky,“ upozornila.
Regionálne rozdiely a rôznorodé potreby škôl
Horníková poukázala aj na regionálne rozdiely a rôznorodé potreby škôl. Školy v náročných podmienkach podľa nej potrebujú viac asistentov, nie iba väčšie úväzky. Kritizovala tiež, že úprava nerieši otázku kvalifikácie a prípravy asistentov. Bez lepšej prípravy, jasného profesijného štandardu a zvyšovania kvalifikácie sa podľa nej efekt práce asistenta nezvýši. Súčasťou návrhu podľa ZZŠS nie je ani vymedzenie systémového postavenia asistentov v tíme. „Pedagogickí asistenti by mali byť pevnou súčasťou podporného tímu, nie doplnkovým personálom,“ dodala.
Pozitíva úpravy
Ako pozitíva úpravy vníma stabilnejšiu pracovnú pozíciu pre pedagogických asistentov, lepšiu podporu žiakov a odľahčenie učiteľov. Dostatočná prítomnosť asistenta v triede podľa združenia pomáha znižovať pedagogické preťaženie učiteľov, najmä v heterogénnych triedach. „Navýšenie úväzku je dôležité aj ako súčasť širšej reformy podpory žiaka. Bez nej by legislatívna zmena mohla byť len formálna a nepriniesť reálny posun v inklúzii ani v práci škôl,“ zhodnotila prezidentka ZZSŠ.
Rezort navrhuje ustanoviť základný úväzok asistenta
Rezort navrhuje ustanoviť základný úväzok asistenta učiteľa ako číselný interval. Určovať by ho mohol riaditeľ v závislosti od ročníka. Pre pedagogických asistentov na základných školách by mohol byť stanovený v rozpätí od 23 do 28 hodín týždenne. V prípade asistentov na stredných školách najmenej 22 a najviac 28 hodín týždenne.