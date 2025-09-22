Rakovina prsníka desí milióny žien: Chirurgička odhalila šokujúce pravdy, ktoré vám lekári nepovedia

TEXAS – Diagnóza rakoviny prsníka patrí k najväčším obavám žien na celom svete. Skúsená americká chirurgička Dr. Lauren Ramseyová sa rozhodla prelomiť mlčanie a v otvorenom videu na Instagrame, ktoré videlo už viac než 2,6 milióna ľudí, prezradila štyri „brutálne“ fakty o tejto chorobe, ktoré by si podľa nej mala každá žena uvedomiť ešte predtým, než ju zasiahne nepríjemná diagnóza.
Podľa dostupných štatistík sa výskyt rakoviny prsníka od 90. rokov zvýšil o viac ako štvrtinu. Alarmujúce je aj to, že počet prípadov u žien mladších ako 50 rokov stúpol za posledné dve dekády o desatinu.
1. Rakovina prsníka nemusí začať hrčkou
Dr. Ramseyová upozorňuje, že hoci sa väčšina žien spolieha na hmatateľnú hrčku, choroba môže mať aj iné podoby. „Zmeny na koži, výtok z bradavky, opuch alebo jemná bolesť môžu byť rovnako varovným signálom,“ vysvetlila. Každá žena by preto mala poznať svoje telo a všimnúť si aj tie najmenšie nezvyklosti.
2. Genetika hrá menšiu rolu, než si mnohé myslia
Ako informujú na webe britského Daily Mail, len 5 až 10 percent prípadov súvisí s dedičnými mutáciami, napríklad génom BRCA. Tie však patria k najagresívnejším formám ochorenia. Dr. Ramseyová zdôrazňuje, že aj ženy bez rodinnej anamnézy by mali pravidelne absolvovať skríning. Ako pripomenula, aj slávna herečka Angelina Jolie podstúpila preventívnu mastektómiu po zistení mutácie BRCA, aby minimalizovala riziko.
3. Hustota prsného tkaniva komplikuje odhalenie
Ženy s hustejším prsníkovým tkanivom majú vyššie riziko vzniku rakoviny a zároveň je náročnejšie ju odhaliť pomocou klasickej mamografie. Ide o bežný jav, ktorý si žena sama nemôže nahmatať. V mnohých prípadoch sa informácia o hustote prsníka ani nezapisuje do zdravotnej dokumentácie. Odborníci preto čoraz častejšie volajú po tom, aby pacientky dostávali tieto informácie a aby im bolo ponúknuté doplnkové vyšetrenie.
4. Životný štýl má obrovský vplyv
„Zmeny v životnom štýle naozaj fungujú,“ zdôraznila Ramseyová. Obmedzenie alkoholu, spracovaných potravín a viac pohybu podľa nej dokáže výrazne znížiť riziko. Výskumy ukazujú, že približne každý desiaty prípad rakoviny prsníka súvisí s konzumáciou alkoholu. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že medzi rokmi 2016 a 2019 sa počet žien vo Veľkej Británii, ktoré pravidelne nadmerne pijú, zvýšil až o 57 percent.
Alkohol sa v tele rozkladá na acetaldehyd – látku, ktorá bráni oprave DNA a zvyšuje hladinu hormónov, ako estrogén či inzulín, čím podporuje delenie buniek a riziko mutácií. Ďalšie štúdie navyše spájajú konzumáciu ultraprocesovaných potravín, najmä živočíšnych výrobkov či sladených nápojov, so zvýšenou pravdepodobnosťou vzniku rakoviny.
Najčastejšia rakovina u žien
Rakovina prsníka je dnes najrozšírenejším typom rakoviny u žien. V Británii postihuje každú siedmu ženu počas života – ročne pribudne približne 56-tisíc nových prípadov. V USA je toto číslo ešte dramatickejšie – až 300-tisíc diagnóz ročne. Dr. Ramseyová verí, že otvorená komunikácia a búranie mýtov pomôže ženám včas rozpoznať rizikové príznaky a znížiť počet tých, ktoré sa dozvedia diagnózu až v pokročilom štádiu ochorenia.