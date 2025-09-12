Piatok12. september 2025, meniny má Mária, Mia, zajtra Ctibor, Tobiáš, Tobias

Lekár prekvapil tvrdením: Ak vám v poslednej dobe chutí TOTO jedlo, je pravdepodobné, že máte rakovinu

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Nezvyčajné chute ako pizza, čokoláda či dokonca celé citróny si spájame najmä s tehotenstvom. Lekári však upozorňujú, že podobný jav môže naznačovať aj niektoré druhy rakoviny, vrátane rakoviny prsníka, vaječníkov či maternice.

Neuveriteľné, ale podľa lekárov môže telo vysielať varovné signály ešte predtým, ako zaznie strašná diagnóza. A jedným z nich sú chute, ktoré si inak spájame skôr s tehotenstvom. Influencer na Instagrame, ktorého video videlo takmer dva milióny ľudí, prehovoril o šokujúcej skúsenosti: „Lekári sú presvedčení, že telo vie varovať mesiace pred diagnózou. Jedným z prvých príznakov je náhla a posadnutá chuť na určité jedlo, ktoré vám predtým nič nehovorilo.“

Príklady sú naozaj desivé, informuje Daily Mail. Pacient s nádorom tráviaceho systému zrazu začal jesť zmrzlinu a sladkosti po kilogramoch, hoci dovtedy dezerty odmietal. Iná žena, ktorej neskôr našli rakovinu obličiek, vypila celý pohár nálevu z uhoriek a kombinovala ho s krekrami. Ďalšia sa z ničoho nič nevedela nabažiť mliečnych výrobkov. Rodina si myslela, že ide len o „nový rozmar“. Pravda však bola oveľa horšia.

Prečo sa to deje?

Lekári tvrdia, že vysvetlenie je jednoduché – nádorové bunky spotrebúvajú cukor rýchlejšie ako zdravé, a tak mozog spustí mechanizmus, aby sa telu dodalo viac sladkého. Výsledkom je nezastaviteľná chuť na niečo, čo predtým ani nebolo na vašom tanieri. O zvláštnych chutiach pred diagnózou rakoviny písali odborníci už pred desiatkami rokov. Jeden muž priznal, že mu čaj, ktorý miloval, začal zrazu chutiť odpudivo. Iný opisoval syr ako „žuvačku“ a ďalší mal pocit, že klobása je ako „guma“. Po liečbe nádoru však tieto chute zmizli tak rýchlo, ako prišli.

Odborníci však varujú – netreba podľahnúť panike. Nie každá chuť na sladké či slané znamená rakovinu. Zmeny apetítu môžu súvisieť aj s nedostatkom železa alebo anémiou. Ak sa však objavia náhle, trvajú dlhodobo a nedajú sa vysvetliť, je lepšie navštíviť lekára a nechať si spraviť vyšetrenia.

