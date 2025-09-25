Učiteľka nevedela roky odolať svojmu žiakovi: Neskončilo to len pri nevhodných správach... Všetko odhalila spolužiačka

NEW YORK - Mladá učiteľka bola prepustená po tom, čo sa zistilo, že počas prestávok tajne navštívila študenta a došlo k nevhodným stretnutiam. Incident odhalila spolužiačka, ktorá náhodou objavila správy a hotelový doklad na jeho telefóne.
Ocean Valentine, 22-ročná asistentka učiteľa na strednej škole Urban Assembly Early College High School of Emergency Medicine v New Yorku, bola prepustená po tom, čo sa ukázalo, že sa stretla so študentom najmenej trikrát počas obednej prestávky.
Prvý kontakt iniciovala učiteľka
Podľa správy vyšetrovateľov prvý kontakt iniciovala v máji 2022 cez Instagram, píše na svojom webe The New York Post. Neskôr si študent vymenili telefónne čísla a správy sa rýchlo stali nevhodnými. Podľa vyšetrovateľov sa pár stretol v byte študenta, ako aj v súkromnej miestnosti biliardovej herne pri príležitosti študentových 18. narodenín.
Celá situácia vyšla najavo, keď spolužiačka náhodou objavila správy a hotelový účet na telefóne chlapca a upozornila školského pracovníka. Vyšetrovanie odhalilo desiatky kontaktov vrátane hovorov po 19:00 a počas víkendov. Škola okamžite zakročila a Valentinu suspendovala bez náhrady. Newyorský školský úrad zdôraznil, že bezpečnosť študentov je prioritou a zamestnanci nesmú používať osobné komunikačné kanály so študentmi. Porušenie týchto pravidiel je považované za vážne a vedie k okamžitému disciplinárnemu konaniu.