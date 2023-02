Šesť zdravotných problémov, ktoré sa môžu objaviť vo vašich snoch: Ani netušíte, akou chorobou možno trpíte

NEW YORK - Asi každý z nás už niekedy zažil živé, často znepokojujúce sny. Možno budete prekvapení, keď zistíte, že drámy odohrávajúce sa vo vašej hlave počas spánku znamenajú viac, než ste si mysleli. Sny vás podľa odborníkov môžu informovať o týchto šiestich zdravotných problémoch.

Spánok je nepochybne veľmi dôležitý. Rovnako dôležité sú aj sny, a to aj tie zdanlivo obyčajné a bezvýznamné. Ako sa totiž ukázalo, za snami počas spánku môže byť oveľa viac. Práve ony vás vedia upozorniť na nasledujúcich šesť zdravotných problémov, ktoré vás môžu trápiť bez toho, aby ste o nich vedeli.

Úzkosť a depresia

Ak trpíte úzkosťou, tento pocit sa pravdepodobne prejaví vo vašich snoch. To isté platí aj pre depresiu, uviedli výskumníci. "Chronické nočné mory sú veľmi časté pri psychiatrických poruchách," napísali v štúdii zverejnenej v časopise Journal of Clinical Medicine v decembri 2020.

Rakovina

Napriek tomu, že nie všetci lekári súhlasia s "predpoveďou" rakoviny prostredníctvom snov, vyskytli sa prípady, keď pacientovi diagnostikovali toto ochorenie po tom, čo mal znepokojujúci sen. Výskumníčka snov na Harvardskej lekárskej fakulte Deirdre Barrettová povedala, že používanie snov na pomoc pri diagnostike medicínskeho problému je kontroverzné v širších lekárskych profesiách.

Vo svojej knihe však spomína príbeh človeka, ktorému sa snívalo, že ho panter pohrýzol do chrbta. Keď sa prebudil, uvidel na tom mieste znamienko, ktoré sa ukázalo ako rakovinové. Iná pacientka zas išla k lekárovi, aby jej skontroloval znamienko. Povedal, že je nezhubné, no žena mala potom sériu snov vrátane jedného, v ktorom jej niekto poradil, aby si znamienko dala znova skontrolovať. Ako sa neskôr ukázalo, išlo o skorý melanóm.

Ochorenie srdca

Štúdia z roku 2003 zverejnená v Climacteric zistila, že ženy vo veku 40 až 64 rokov s nepravidelným srdcovým rytmom a bolesťou na hrudníku zažívali viac nočných môr ako ich rovesníčky, najmä po menopauze. Vedci sa domnievajú, že je to spôsobené tým, že srdcové choroby znižujú množstvo kyslíka, ktoré sa dostáva do mozgu, čo môže viesť k zlým snom.

Problémy s alkoholom

Keď zaspíte pod vplyvom alkoholu, rýchle pohyby očí (alebo REM spánok) sú potlačené. REM fáza nastáva v čase, keď snívate. To znamená, že keď vaše telo metabolizuje alkohol vo vašom systéme, REM fáza sa zopakuje. "Keď sú naše mozgy zbavené REM spánku, hoci len na niekoľko hodín, kompenzujú to zvýšením trvania REM spánku a zvýšením ľahkosti, s ktorou vstupujeme do tejto fázy. Počas opakovania REM fázy môžu byť sny intenzívnejšie," vysvetlili odborníci z Real Clear Science.

Spánkové apnoe

Zistenie, že ľudia s obštrukčným spánkovým apnoe (OSA), chronickým stavom, pri ktorom počas noci prestávajú dýchať, často snívajú, že nemôžu dýchať, nemusí byť príliš prekvapivé. "Pacienti mali strašidelné sny o utopení alebo udusení. V skutočnosti sú ich dýchacie cesty naozaj zablokované," uviedol medicínsky riaditeľ Florida Sleep Institute William Kohler. Štúdia z roku 2019 zverejnená v časopise Frontiers in Neurology vrhla ďalšie svetlo na spojenie medzi snami a OSA. "Výskumníci zaznamenali protichodné výsledky týkajúce sa snov u pacientov s OSA. Zatiaľ čo niektorí hlásili menej snov u týchto pacientov, iní opísali, že pacienti majú zvýšený obsah snov s emocionálnym, najmä násilným a nepriateľským obsahom."

Parkinsonova choroba

Pohybujete rukami a nohami v reakcii na to, čo sa odohráva vo vašom podvedomí? Ak áno, možno máte Parkinsonovu chorobu. "Aby sme nereagovali na svoje sny, mozog vysiela podnety, ktoré nás paralyzujú, takže náš mozog je aktívny, ale svaly sú paralyzované. Niektorí ľudia môžu túto paralýzu stratiť. Aj keď to môže byť spôsobené niektorými liekmi a konzumáciou alkoholu, môže to byť tiež varovný signál, že sa u vás v priebehu desiatich rokov objaví Parkinsonova choroba," upozornili uviedli experti.