Čile hlási 23 mŕtvych a takmer tisíc zranených: Lesné požiare sú stále aktívne

"Chceme vyjadriť zármutok nad úmrtím 23 ľudí," uviedol v noci zo soboty na nedeľu námestník čilského ministra vnútra Manuel Monsalve, podľa ktorého utrpelo zranenia ďalších minimálne 979 ľudí a ďalšie osoby sú nezvestné.Podľa Monsalveho je v Čile momentálne aktívnych 232 požiarov lesných porastov, pričom len v priebehu soboty vypuklo 16 nových. Mnohé z nich sa stále nedarí dostať pod kontrolu.

Vlna horúčav bude v najbližších dňoch pokračovať

Najhoršia situácia je v regiónoch Ňuble, Biobío a Araucania, v ktorých prezident Gabriel Boric vyhlásil stav prírodnej katastrofy, ktorý umožňuje nasadenie armády na hasenie požiarov. Vlna horúčav dosahujúcich až 40 stupňov Celzia bude v najbližších dňoch pokračovať, čo by v kombinácii so silným vetrom mohlo boj s lesnými požiarmi ešte viac skomplikovať. Prezident Boric pre túto krízovú situáciu prerušil dovolenku v Patagónii a odcestoval do regiónu Biobío, aby koordinoval hasenie požiarov a pomoc postihnutým obyvateľom.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebok / Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Pomoc ponúklo už niekoľko krajín

Pomoc pri likvidácií plameňov a dodávky potrebného vybavenia už Čile ponúkli Argentína, Brazília, Uruguaj, Mexiko či Španielsko.Čilské úrady vyjadrili presvedčenie, že súčasnú katastrofálnu situáciu spôsobila klimatická zmena, v dôsledku ktorej sa Čile stáva jednou z krajín sveta najviac ohrozených lesnými požiarmi.Plamene zničili už najmenej 88 domov a v núdzových útulkoch sa nachádza už viac než 1400 ľudí. Požiare už celkovo zasiahli porasty na ploche 47.000 hektárov. Na ich hasení sa podieľa približne 2300 hasičov a 75 lietadiel alebo vrtuľníkov. Najmenej traja požiarnici už prišli o život a ďalších osem utrpelo zranenia.