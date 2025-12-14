Rusko označilo nemeckú stanicu DW za nežiaducu organizáciu: Zakázalo jej činnosť v krajine

MOSKVA/BERLÍN - Rusko označilo nemeckú medzinárodnú stanicu Deutsche Welle (DW) za „nežiaducu organizáciu“, čím v podstate zakázalo jej činnosť v krajine. Podľa DW tento krok prišiel po odporúčaní ruskej Štátnej dumy. V nedeľu na to upozornila agentúra DPA.
Podľa generálnej prokuratúry sa odteraz DW nachádza „v popredí nepriateľskej protiruskej propagandy“, uvádza sa vo vládnom vyhlásení, ktoré bolo zverejnené v sobotu na platforme Telegram.
Generálna riaditeľka kritizuje rozhodnutie Moskvy
Generálna riaditeľka DW Barbara Massingová rozhodnutie Moskvy kritizovala. „Rusko nás môže označiť za nežiaducu organizáciu, ale to nás neodradí. Tento najnovší pokus umlčať slobodné médiá poukazuje na fakt, že ruský režim otvorene pohŕda slobodou tlače, a odhaľuje jeho strach z nezávislých informácií,“ uviedla Massingová vo vyhlásení.
DW rastie napriek cenzúre
„Napriek cenzúre a blokovaniu našich služieb ruskou vládou stanica DW v ruskom jazyku teraz oslovuje viac ľudí ako kedykoľvek predtým... Budeme naďalej nezávisle informovať o agresívnej vojne proti Ukrajine a iných témach, o ktorých je v Rusku k dispozícii málo informácií. Aby si ľudia mohli vytvoriť vlastný názor,“ dodala generálna riaditeľka.
DPA pripomína, že Moskva sa na stanicu DW zameriava už roky. Vo februári 2022 jej zrušila akreditáciu a zakázala vysielanie. Webová stránka stanice bola zablokovaná a v marci 2022 ju Moskva označila za „zahraničného agenta“.
Nové označenie tak predstavuje ďalšie sprísnenie obmedzení, pretože spolupráca s nežiaducou organizáciou môže v Rusku viesť k pokutám alebo trestom odňatia slobody. „To znamená, že opatrenie postihne predovšetkým ruských zamestnancov DW,“ doplnila Massingová.