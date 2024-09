Tisíce pacientov mohli používať chybné ventilátory! Svetová spoločnosť čelí medzinárodnej žalobe

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Pred troma rokmi stiahla spoločnosť Philips z trhu milióny ventilátorov používaných na liečbu spánkového apnoe. Spoločnosť totiž čelila podozreniu, že by niektoré série mohli byť závadné a preventívne ich stiahla. V dôsledku toho značka klesla na trhu a tým sa to neskončilo. Aj niekoľko rokov potom musí firma čeliť celosvetovým hromadným súdnym sporom, v ktorých dotknuté osoby žiadajú kompenzáciu.

Po zistení potenciálneho zdravotného rizika súvisiaceho so súčiastkou v určitých zariadeniach CPAP, BiPAP a mechanických ventilátoroch ich v apríli 2021 stiahla spoločnosť Philips preventívne z trhu. Používatelia sa údajne sťažovali na čierne častice a prach, ktoré sa objavili vnútri ich masiek. Existovalo tak podozrenie, že pena používaná na tlmenie hluku zo zariadení, sa môže degradovať a stať sa toxickou. Týkalo sa to sérií vyrobených pred 26. aprílom 2021.

Ako informoval vedúci oddelenia kvality a regulácie Philipsu Rodney Mell v oficiálnom bezpečnostnom ozname pre zákazníkov, existovali podozrenie, že počas prevádzky sa pena môže rozložiť na častice, ktoré môže používateľ požiť alebo vdýchnuť a taktiež pena môže uvoľňovať plynné chemikálie. "Tieto problémy môžu spôsobiť vážne zranenie, ktoré môže byť život ohrozujúce, spôsobiť trvalé poškodenie alebo vyžadovať lekársky zákrok na zabránenie trvalému poškodeniu," informoval Mell s tým, že spoločnosť dostala hlásenia o bolestiach hlavy, podráždení horných dýchacích ciest, kašli, bolesti na hrudi a infekcii dutín.

V dôsledku toho sa po stiahnutí z trhu vykonali testy a hodnotenia. "Preskúmaním tohto posúdenia sa zistilo, že sa nepredpokladá, že vystavenie úrovni VOC, ktorá bola doteraz zistená v prípade zariadení DreamStation prvej generácie, bude mať pre pacientov dlhodobé zdravotné následky. Toto nové posúdenie sa obmedzuje na hodnotenie prchavých organických látok v prípade zariadení DreamStation prvej generácie a nehodnotí riziká potenciálnych penových častíc ani sa nevzťahuje na iné zariadenia, ktorých sa stiahnutie týka. Je dôležité poznamenať, že testované zariadenia DreamStation neboli vystavené čisteniu ozónom," napísala spoločnosť Philips na svojom webe necelý rok po stiahnutí z trhu s tým, že ďalšie testovanie a analýza prebiehajú. Explicitne ale pochybenia nepriznala.

Celosvetová súdna dohra

Okrem straty trhovej hodnoty to značke spôsobilo aj masívne žaloby, ktorým musí doteraz čeliť. Tri roky stará kauza má totiž súdnu dohru. Ako informovala BBC, v Spojených štátoch už Philips súhlasila s mimosúdnym vyrovnaním s poškodenými a do fondu na tento účel sa zaviazala vložiť 1,1 miliardy dolárov. Udialo sa tak ešte v apríli tohto roka, pričom spoločnosť očakávala, že vysporiadanie urobí hrubú čiaru za kontroverznou a pre spoločnosť hlboko poškodzujúcou epizódou, ktorá poškodila jej financie a povesť. V januári tohto roka pritom americký Úrad pre potraviny a liečivá uviedol, že dostal 116-tisíc hlásení o problémoch, pričom so zariadeniami bolo spojených 561 úmrtí.

