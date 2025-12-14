Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Pápež Lev XIV. počas špeciálnej omše kritizoval preplnenosť väzníc

Pápež Lev XIV. celebruje špeciálnu omšu pre väzňov, strážcov a ich rodiny v rámci záverečného podujatia Svätého roka 2025 vo Vatikáne.
Pápež Lev XIV. celebruje špeciálnu omšu pre väzňov, strážcov a ich rodiny v rámci záverečného podujatia Svätého roka 2025 vo Vatikáne. (Zdroj: TASR/AP/Alessandra Tarantino)
TASR

RÍM - Pápež Lev XIV. v nedeľu kritizoval preplnenosť väzníc a nedostatočné programy resocializácie väzňov, celebrujúc špeciálnu omšu pre väzňov, strážcov a ich rodiny v rámci záverečného podujatia Svätého roka 2025 vo Vatikáne. Informuje o tom tlačová agentúra AP.

Vatikán uviedol, že na víkendovú púť sa prihlásilo približne 6000 ľudí vrátane zástupcov veľkých väzenských zariadení v Taliansku, ako aj dobrovoľníkov, dozorcov a väzenských kaplánov z 90 krajín. Na podujatí bolo prítomných aj niekoľko skupín väzňov, ktorí dostali osobitné povolenie na účasť. Pápež vo svojej kázni uznal, že väzni aj v bohatších krajinách sú často vystavení zlým podmienkam. Zároveň vyzval na prejavovanie súcitu k väzňom a snahu o odpustenie.

Omša uzavrela Svätý rok 2025

Omša ako posledná veľká udalosť jubilejného roka 2025 v mnohých ohľadoch uzavrela Svätý rok, ktorý zosnulý pápež František slávnostne otvoril na Štedrý večer 2024 a ktorého hlavným posolstvom bolo šíriť nádej najmä medzi ľuďmi na okraji spoločnosti.

František podporoval pastoráciu väzňov

František počas svojho 12-ročného pontifikátu uprednostňoval pastoráciu väzňov, aby im dal nádej na lepšiu budúcnosť. Vlani 26. decembra navštívil rímsku väznicu Rebibbia, kde otvoril jej Svätú bránu a zapojil väzňov do osláv jubilejného roka.

V Taliansku je preplnenosť väzníc dlhodobým problémom, ktorý odsúdil aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) a humanitárne organizácie. Talianske väznice sú v súčasnosti preplnené o 135 percent, pričom viac ako 63.000 ľudí je zadržiavaných v zariadeniach s menej ako 47.000 lôžkami. Nedeľňajšia omša bola poslednou veľkou udalosťou jubilejného roka 2025, ktorý Lev XIV. oficiálne uzavrie 6. januára, keď zatvorí Svätú bránu Baziliky sv. Petra vo Vatikáne.

