Pápež Lev XIV. počas špeciálnej omše kritizoval preplnenosť väzníc

RÍM - Pápež Lev XIV. v nedeľu kritizoval preplnenosť väzníc a nedostatočné programy resocializácie väzňov, celebrujúc špeciálnu omšu pre väzňov, strážcov a ich rodiny v rámci záverečného podujatia Svätého roka 2025 vo Vatikáne. Informuje o tom tlačová agentúra AP.
Vatikán uviedol, že na víkendovú púť sa prihlásilo približne 6000 ľudí vrátane zástupcov veľkých väzenských zariadení v Taliansku, ako aj dobrovoľníkov, dozorcov a väzenských kaplánov z 90 krajín. Na podujatí bolo prítomných aj niekoľko skupín väzňov, ktorí dostali osobitné povolenie na účasť. Pápež vo svojej kázni uznal, že väzni aj v bohatších krajinách sú často vystavení zlým podmienkam. Zároveň vyzval na prejavovanie súcitu k väzňom a snahu o odpustenie.
Omša uzavrela Svätý rok 2025
Omša ako posledná veľká udalosť jubilejného roka 2025 v mnohých ohľadoch uzavrela Svätý rok, ktorý zosnulý pápež František slávnostne otvoril na Štedrý večer 2024 a ktorého hlavným posolstvom bolo šíriť nádej najmä medzi ľuďmi na okraji spoločnosti.
František podporoval pastoráciu väzňov
František počas svojho 12-ročného pontifikátu uprednostňoval pastoráciu väzňov, aby im dal nádej na lepšiu budúcnosť. Vlani 26. decembra navštívil rímsku väznicu Rebibbia, kde otvoril jej Svätú bránu a zapojil väzňov do osláv jubilejného roka.
V Taliansku je preplnenosť väzníc dlhodobým problémom, ktorý odsúdil aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) a humanitárne organizácie. Talianske väznice sú v súčasnosti preplnené o 135 percent, pričom viac ako 63.000 ľudí je zadržiavaných v zariadeniach s menej ako 47.000 lôžkami. Nedeľňajšia omša bola poslednou veľkou udalosťou jubilejného roka 2025, ktorý Lev XIV. oficiálne uzavrie 6. januára, keď zatvorí Svätú bránu Baziliky sv. Petra vo Vatikáne.