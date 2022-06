Mávate neobvyklé sny o sexe? Odborníčka má na to vysvetlenie: TOTO o vás vypovedajú

LONDÝN - Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo chcete spať so svojimi nadriadenými? Prajete si, aby sa vaše sexuálne túžby a sny stali skutočnosťou? Sny o trojke a sexuálnych pomôckach má od istého veku každý. Prečo to tak je? Vaše sexuálne túžby môžu prezradiť veľa o vašom živote. Sexuologička Kate Taylorová rozobrala osem najčastejších sexuálnych túžob a snov s tým, že vysvetlila, prečo myslíte zrovna na tieto.

Dominancia

Toto je jedna z najbežnejších sexuálnych fantázií, ktoré majú muži aj ženy. Ak sa vaša myseľ často zatúla do scenárov, v ktorých šéfujete v spálni, môže to signalizovať, že váš vzťah beriete ako samozrejmosť alebo že nemáte kontrolu nad svojím životom, informuje news.com.au. Možno váš partner/partnerka robí všetky zásadné rozhodnutia. V sne väčšinou nepočujete svoj hlas, takže táto fantázia vám umožňuje vytvoriť svet, ktorý si zariaďujete podľa seba.

Túžba byť ovládaný/á

Podľa Journal of Sexual Medicine takmer 65 percent žien sníva o tom, že budú v posteli dominantné. Pokiaľ ženy a muži snívajú o tom, že sú v posteli ovládaní, je to znak toho, že sa cítia zavalení povinnosťami každodenného života. Ste niekto, kto má na iných ľudí veľký vplyv a sexy fantázia je šancou na popustenie uzdy. Môžete dokonca zistiť, že skutočný sex vo vás vyvolá pocit viny alebo hanby.

Trojka

Psychológ zistil, že čím viac vedľajších postáv vo vašej sexuálnej fantázii máte, tým viac potrebujete, aby vás svet videl a spoznal. Justin Lehmiller študoval sexuálne túžby vo svojej knihe "Tell Me What You Want" a hovorí, že ak zahŕňajú sex s viac ako jedným človekom, hľadáte dobrodružstvo, nie záväzok. Ak si to predstavujete tak, že rozdávate potešenie, máte pocit, že ste nenaplnili svoj potenciál.

Sex s cudzou osobou

Predstaviť si partnerka/ku bez známej tváre alebo mena, môže byť pre niekoho ukľudňujúce. Nemusíte sa báť, že vás ľudia budú súdiť. Ak sa snažíte potešiť ľudí alebo napĺňate očakávania druhých, pravdepodobne uniknete do sveta, ktorý je pre vás ako stvorený. S osobou, ktorú nespoznávate, môžete praktizovať svoje najpikatnejšie túžby bez toho, aby vás zaujímalo, čo si kto myslí.

Aféra so šéfkou/šéfom

Podľa Lehmillera 56 percent mužov a 69 percent žien sníva o sexe so svojím šéfom alebo inou autoritou. Ak ešte nemáte chuť na svojho priameho nadriadeného, chodí vám už ale nahý po mozgu. Čo sa to deje? V skratke, túžite po tom, čo predstavuje váš šéf. Napríklad chcete viac energie. Alebo viac rešpektu. Viete, že svetu dokážete dať toho viac, ale bojíte sa, že čo dáte, sa vám už nikdy nevráti.

Sledovanie iných

Väčšina z nás si buď pozrie porno, alebo film so šteklivými scénami. Voyeurizmus znamená, že vás vzrušuje sledovanie niekoho iného bez toho, aby o tom dotyčný vedel. Je to o pocite bezmocnosti. Necítite sa v živote dôležití, takže máte vo svojich fantáziách navrch. Ale snívanie o otvorenom sledovaní iných ľudí je iné. Jednoducho povedané, je to pasívny spôsob, ako si užiť sex s minimálnou námahou.

Byť sledovaný/á ostatnými

Tieto fantázie a sny, keď niekto vidí vaše nahé telo alebo vás sleduje v posteli, sa zvyčajne zameriavajú na to, aký vplyv máte na niekoho iného. Ak vás baví myšlienka niekoho šokovať, tak ste exhibicionista, ktorý sa vo svete zrejme cíti mierne neviditeľný. Ak snívate o tom, že ľudia pri pohľade na vás v posteli prichádzajú o rozum, možno vám chýba sebadôvera. Zaujíma vás, čo si myslia ostatní, alebo jednoducho chcete byť zbožňovaní.

Romantické milovanie

Ak je vaša fantázia a sny plné nehy, hodvábnych obliečok a romantických slov, pravdepodobne ste perfekcionisti s veľkým srdcom, ktorí trávia viac času vo vlastnej hlave ako v posteli. Môžete sa tiež báť ukázať svoju skutočnú osobnosť.