Oligarchovia utekajú z Ruska: Pri Turecku odhalili luxusné jachty! Aj Putinovu

BODRUM - Pri tureckom letovisku Bodrum sa v uplynulých dňoch objavilo viacero luxusných jácht spájaných s ruskými miliardármi. Analytici upozorňujú, že Turecko zostáva jednou z mála krajín, kde môžu takéto plavidlá kotviť bez rizika zadržania v rámci západných sankcií.
Luxusné jachty vzbudili pozornosť
Pri pobreží juhozápadného Turecka sa v rovnakom období objavilo nezvyčajne veľké množstvo superjácht spájaných s ruskými miliardármi. Ako informoval Newsweek, ktorý vychádzal z údajov o pohybe lodí a satelitných snímok, pri letovisku Bodrum kotvili plavidlá pripisované viacerým známym ruským podnikateľom.
Podľa údajov o pohybe lodí pritom nešlo len o to, že sa všetky plavidlá nachádzali pri tureckom pobreží. Niektoré z nich kotvili v tej istej luxusnej maríne Yalıkavak pri Bodrume.
Najväčšiu pozornosť vzbudila jachta Graceful spájaná s Vladimirom Putinom, ku ktorej sa postupne pridali ďalšie superjachty patriace alebo pripisované Romanovi Abramovičovi, Andrejovi Kostinovi či ďalším ruským miliardárom. Práve nezvyčajná koncentrácia luxusných plavidiel na jednom mieste vyvolala špekulácie, hoci nič nenasvedčuje tomu, že by sa ich majitelia osobne stretli.
Turecko sa po sankciách stalo útočiskom
Prítomnosť ruských superjácht v Turecku nie je novým javom. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa krajina stala jedným z hlavných bezpečných prístavov pre majetok ruských oligarchov.
Dôvodom je postoj Ankary k sankciám. Turecko síce udržiava úzke vzťahy so západnými krajinami, no nepripojilo sa k sankciám Európskej únie ani Spojených štátov voči ruským miliardárom. Luxusné plavidlá tak môžu využívať tamojšie prístavy bez obáv zo zadržania.
Najznámejším prípadom bol Roman Abramovič, ktorého jachty zakotvili v Bodrume už krátko po uvalení západných sankcií.
Kto je na palube, nie je známe
Samotná poloha lodí ešte nehovorí o tom, či sa na nich nachádzajú ich majitelia. Údaje zo satelitov ani z automatických identifikačných systémov lodí nedokážu potvrdiť prítomnosť konkrétnych osôb.
Zatiaľ preto neexistujú dôkazy o tom, že by sa ruskí miliardári v Turecku stretli alebo koordinovali spoločné aktivity. Isté je iba to, že viaceré ich plavidlá sa v rovnakom čase nachádzali v blízkosti tureckého pobrežia.
Západ sleduje pohyb luxusného majetku
Po vypuknutí vojny na Ukrajine začali západné krajiny dôsledne monitorovať majetok osôb napojených na Kremeľ. Viaceré superjachty skončili zadržané v prístavoch Francúzska, Talianska, Španielska či Nemecka.
Časť ruských miliardárov preto presunula svoje plavidlá do krajín, ktoré sankcie neuplatňujú alebo ich presadzujú v oveľa menšom rozsahu. Okrem Turecka patria medzi takéto destinácie aj Spojené arabské emiráty.
Bodrum láka najbohatších ľudí sveta
Bodrum patrí medzi najprestížnejšie jachtárske centrá v Stredomorí. Moderné maríny, vysoká úroveň služieb aj priaznivé podmienky pre kotvenie z neho robia obľúbenú destináciu majiteľov najväčších súkromných plavidiel.
Odborníci preto upozorňujú, že hoci súčasná koncentrácia superjácht vyvolala pozornosť, sama osebe ešte nepredstavuje dôkaz mimoriadnej udalosti. Skôr potvrdzuje trend, ktorý je badateľný už od roku 2022, keď sa Turecko stalo jedným z hlavných útočísk luxusných jácht ruských oligarchov.