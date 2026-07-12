DRÁMA na Liptove: Na mužov chrbát VYSKOČIL medveď, keď pracoval pred vlastným domom, obec okamžite KONÁ!

ZÁVAŽNÁ PORUBA - Obyvateľov Závažnej Poruby na Liptove vystrašil nepríjemný incident. Medveď hnedý v sobotu večer zaútočil priamo v intraviláne obce na muža, ktorý pracoval pred svojím domom. Šelma ho zvalila na zem a spôsobila mu zranenia. Štátna ochrana prírody SR už vydala varovanie a lokalitu monitoruje zásahový tím. Útok sa navyše odohral v čase, kedy sa na internete množia videá šeliem premávajúcich sa pred domami spolu s varovaniami.
O incidente v Závažnej Porube informuje TV JOJ. K stretu muža s medveďom došlo v sobotu 11. júla pred 20:00 hodinou večer.
Šelma mužovi vyskočila na chrbát
Ako informovala Štátna ochrana prírody SR, muž sa nachádzal pred rodinným domom, keď naňho nečakane zaútočil medveď hnedý. Starosta obce Závažná Poruba následne potvrdil, že napadnutý utrpel ľahké zranenia. Podľa dostupných informácií medveď mužovi vyskočil na chrbát, zrazil ho na zem a následne z miesta odišiel. Napriek dramatickému priebehu útoku našťastie neutrpel vážnejšie zranenia.
Obec hneď po tomto incidente začala konať a vydali varovanie spolu s telefónnymi číslami, na ktoré sa môžu obyvatelia v prípade nebezpečenstva obrátiť.
V reakcii na incident vydala Štátna ochrana prírody SR oficiálne upozornenie. Na mieste okamžite zasiahol špecializovaný Zásahový tím NAPANT, ktorý monitoruje pohyb šelmy a situáciu priebežne vyhodnotil. Varovanie sa netýka iba samotnej obce. Opatrnosť je potrebná aj v okolitých lesoch, na lesných cestách či turistických chodníkoch, kde môže dôjsť k ďalšiemu stretu s medveďom.
Ostatní obyvatelia by mali byť v strehu
Ochranári zároveň vyzývajú obyvateľov aj návštevníkov Závažnej Poruby, aby boli mimoriadne obozretní. Odporúčajú vyhýbať sa pohybu osamote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách, keď sú medvede najaktívnejšie. Dôležité je tiež venovať zvýšenú pozornosť okoliu a rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek.
Štátna ochrana prírody zdôrazňuje, že dodržiavanie týchto odporúčaní môže výrazne znížiť riziko ďalších nebezpečných stretov človeka s medveďom. Situáciu v Závažnej Porube budú ochranári aj naďalej monitorovať.