Táto žena skrotila Vikinga! Erling Haaland je ňou absolútne posadnutý a zahŕňa ju obrovským bohatstvom!

OSLO - Keď Erling Haaland vybehne na trávnik, súperom naháňa strach. No mimo futbalových štadiónov patrí jeho srdce iba jednej žene.
Kým fanúšikovia po celom svete obdivujú jeho góly, po jeho boku nenápadne žiari blond kráska Isabel Haugseng Johansen, ktorá sa z nenápadného dievčaťa z nórskeho mestečka stala jednou z najsledovanejších a aj najbohatších partneriek futbalistov.
Ich príbeh pritom vôbec nepripomína hollywoodsku romancu. Erling a Isabel sa poznajú už od detstva. Obaja vyrastali v meste Bryne na juhozápade Nórska, navštevovali rovnaký futbalový klub a dlhé roky boli iba kamarátmi.
Až v roku 2021 medzi nimi preskočila iskra a odvtedy tvoria jeden z najstabilnejších párov svetového futbalu.
Futbal vymenila za módu
Aj Isabel kedysi behala po futbalových ihriskách. Hrala za ženský tím Bryne FK, no neskôr dala prednosť móde a sociálnym sieťam. Dnes sa čoraz viac presadzuje ako módna influencerka a v rodnom Nórsku si buduje vlastné meno. Objavila sa už na nejednej titulke prestížneho magazínu a pripravuje aj vlastnú kolekciu šperkov. Napriek rastúcej popularite si však starostlivo stráži súkromie.
Zo strelca je starostlivý otecko
Koncom roka 2024 prišla pre dvojicu najväčšia životná zmena. Narodil sa im prvý syn a Haaland sa pritom viackrát netajil tým, že otcovstvo ho úplne zmenilo.
Podľa ľudí z jeho okolia je dnes pokojnejší, vyrovnanejší a po náročných zápasoch sa najradšej vracia domov za rodinou.
Fanúšikovia z nej nemohli spustiť oči
Počas majstrovstiev sveta v USA sa z Isabel stala doslova senzácia. Na štvrťfinálový duel proti Anglicku prišla v výrazných šatách vo farbách Nórska s nápisom „Haaland“ na chrbte a okamžite zaplavila sociálne siete. Fanúšikovia ju označovali za jednu z najkrajších partneriek futbalových hviezd a fotografie zo štadióna získali státisíce reakcií.
Láska bez škandálov
Hoci Erling Haaland patrí medzi najlepšie platených futbalistov sveta, s Isabel si prekvapivo nepotrpia na okázalý život, ale čo-to si doprajú. Dobré jedlo, štýlové oblečenie a veľa veľa cestovania. Keď nemusia byť na spoločenských podujatiach, utekajú z ruchu veľkomiest do rodného Nórska. Práve tam vraj najradšej trávia voľné chvíle.
Obaja milujú prírodu, pokoj a čas strávený s rodinou. Často vyrážajú na dlhé prechádzky, túry či výlety k jazerám a fjordom. Haaland je známy aj tým, že rád rybárči a oddychuje v prírode, kde si dokáže úplne vyčistiť hlavu od futbalového kolotoča. Isabel zasa obľubuje šport, zdravý životný štýl a módu, no ani po boku jednej z najväčších futbalových hviezd sveta nevyhľadáva pozornosť za každú cenu.
Priatelia páru hovoria, že ich najväčším luxusom sú obyčajné chvíle – spoločné varenie, prechádzky so synom či stretnutia s najbližšími. Sociálne siete využívajú len veľmi opatrne a súkromie si chránia natoľko, že doteraz nezverejnili ani meno, ani tvár svojho syna. A údajne sa na to ani nechystajú.