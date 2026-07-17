MIMORIADNE Streľba v Prahe: Sanitár zabil kolegu! Polícia ho zneškodnila

PRAHA - Dvaja ľudia prišli o život a ďalší utrpel vážne zranenia po krvavom útoku na ubytovni v pražskej Vídeňskej ulici. Agresor napadol dvoch mužov sekerou a nožom, následne zaútočil aj na policajtov, ktorí proti nemu použili služobnú zbraň.
Pri útoku na ubytovni v Prahe zahynul jeden z napadnutých mužov. Druhou obeťou je samotný útočník, ktorého po napadnutí policajtov zastrelila zasahujúca hliadka. Ďalší muž utrpel vážne zranenia.
Krvavý večer na ubytovni
Pražská polícia vo štvrtok večer zasahovala pri mimoriadne brutálnom incidente na ubytovni vo Vídeňskej ulici. Muž tam podľa doterajších zistení zaútočil na dvoch ľudí sekerou a nožom. Keď na miesto dorazili policajti, obrátil svoju agresiu aj proti nim.
Hliadka preto použila služobnú zbraň a útočníka postrelila. Napriek viac ako polhodinovej resuscitácii muž svojim zraneniam podľahol. O život prišiel aj jeden z napadnutých mužov. Polícia ubezpečila, že verejnosti už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Obeť aj útočník pracovali v IKEM
Podľa informácií českého portálu Novinky.cz, ktoré citovali aj ďalšie české médiá, sa tragédia odohrala na ubytovni patriacej zamestnancom pražského Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Útočník aj jeho dve obete mali v nemocnici pracovať ako sanitári. Samotný IKEM prevádzkuje ubytovňu určenú pre svojich zamestnancov dochádzajúcich z regiónov mimo Prahy.
Jeden muž bojuje o život
Pražskí záchranári vyslali na miesto viacero posádok vrátane lekárov a špeciálneho evakuačného vozidla. Starali sa celkovo o štyroch pacientov.
Dvaja utrpeli zástavu obehu a napriek intenzívnej resuscitácii sa ich život nepodarilo zachrániť. Tretí pacient utrpel vážne sečné poranenia a pri vedomí ho previezli do traumacentra. Štvrtý človek neutrpel fyzické zranenia, zdravotníci ho však vyšetrovali pre náhle zdravotné ťažkosti interného charakteru.
Zásah policajtov preverí inšpekcia
Keďže počas incidentu policajti použili strelnú zbraň, ich postup bude štandardne preverovať Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS). Kriminalisti zároveň pokračujú vo vyšetrovaní okolností tragédie aj motívu útoku.
Podľa doterajších informácií išlo o izolovaný incident a ďalšie nebezpečenstvo už nehrozí.