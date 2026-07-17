Obľúbený televízny šéfkuchár skončil v nemocnici: Po zákroku varuje pred jedným zlozvykom

LONDÝN – Írsky televízny kuchár Shane Rigney prekvapil fanúšikov fotografiou z nemocničného lôžka. Absolvoval angiografiu, vyšetrenie ciev odhaľujúce ich prípadné zúženie alebo upchatie. Po úspešnom zákroku priznal, že išlo o vážne varovanie a vyzval ľudí, aby sa viac starali o svoje zdravie. Osobitne upozornil na škodlivosť vapovania.
Televízny šéfkuchár Shane Rigney, známy z írskej relácie Ireland AM, zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu z nemocničnej postele, na ktorej je napojený na zdravotnícke prístroje. Fanúšikov najskôr vystrašil, neskôr však upokojil, že zákrok dopadol dobre a jeho zdravotný stav je stabilizovaný, píše The Sun.
Rigney podstúpil angiografiu, vyšetrenie, pri ktorom lekári pomocou kontrastnej látky a röntgenového zobrazenia kontrolujú priechodnosť tepien a žíl. Cieľom je odhaliť prípadné zúženia alebo upchatia ciev, ktoré môžu viesť k vážnym srdcovo-cievnym ochoreniam.
Po zákroku sa poďakoval zdravotníkom z nemocnice St. James's Hospital v Dubline aj kardiológovi Dr. Anthonymu Buckleymu, ktorý sa podieľal na jeho liečbe.
„Zákrok prebehol veľmi dobre a všetko je pod kontrolou. Cítim obrovskú vďačnosť, novú energiu a teším sa na ďalšiu životnú kapitolu,“ napísal na Instagrame.
Zároveň priznal, že zdravotné problémy ho prinútili zamyslieť sa nad vlastným životným štýlom. Hoci tvrdí, že sa snažil žiť zdravo a svoju úlohu zohrala aj genetika, dnes vie, že existovalo viacero vecí, ktoré mohol urobiť lepšie.
„Bolo to pre mňa veľké varovanie. Aj keď príčiny nie sú vždy jednoduché, určite som mohol svoje telo chrániť viac,“ uviedol.
Vo svojom odkaze sa obrátil najmä na mužov a vyzval ich, aby nepodceňovali preventívne prehliadky ani každodenné návyky.
„Chlapi, starajte sa o seba. Obmedzte alkohol, dávajte si pozor na stravu, viac sa hýbte a preboha vyhoďte elektronické cigarety do koša. Ja sa k vapovaniu už nikdy nevrátim,“ odkázal fanúšikom.
Jeho príspevok vyvolal vlnu podpory. Fanúšikovia mu prajú skoré zotavenie a oceňujú, že sa o svoju skúsenosť podelil verejne. Mnohí zároveň ocenili, že otvorene hovorí o dôležitosti prevencie a zdravšieho životného štýlu.
Shane Rigney patrí medzi známe tváre írskej gastronómie. Okrem televíznych vystúpení sa venuje tvorbe receptov a kulinárskeho obsahu na sociálnych sieťach, kde ho sledujú desaťtisíce ľudí. Po úspešnom zákroku verí, že sa čoskoro vráti k práci a svoje zdravotné problémy bude vnímať ako impulz na pozitívnu zmenu.