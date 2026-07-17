Koniec stopky v Prešove: Výstavba nemocnice už beží naplno! S bývalou firmou hrozí súd

PREŠOV - Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu novej nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) podarilo odstrániť a práce v súčasnosti pokračujú.
„Myslím si, že to ide na plné obrátky. Nemám aktuálne fotky, ale všetky tie problematické veci, myslím, boli odstránené a pokračuje sa ďalej,“ povedal minister. Na stavbe by v priebehu augusta mohol byť podľa neho zorganizovaný kontrolný deň a posúdilo by sa, ako sa noví zhotovitelia ujali úlohy. „Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov,“ podotkol Kaliňák.
Výstavba novej nemocnice v Prešove bola na jar dočasne pozastavená po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Minister následne avizoval, že stĺpy, ktoré sa nedajú opraviť, odstránia a nahradia novými, ostatné budú sanovať. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom a stavbu prevzala nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž.
V júni sa obnovila výstavba nemocnice a začali sa odstraňovať aj poškodené stĺpy. Ministerstvo obrany začalo diskutovať s bývalým zhotoviteľom o usporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripustilo, že sa s ním môžu aj súdiť. Bývalý zhotoviteľ označil ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré mu bola vypovedaná zmluva, podľa neho majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Polícia v súvislosti s výstavbou vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.