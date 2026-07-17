Slovenské DJ trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!

Festival Pohoda oslávil okrúhle 30. výročie vo veľkom štýle. Okrem bohatého hudobného programu ponúkol návštevníkom aj množstvo miest, kde si mohli oddýchnuť, zabaviť sa či načerpať novú energiu medzi koncertmi.
Jedným z nich bola aj IQOS zóna, ktorá niesla tento rok názov Curious City, ktorá už patrí medzi stálice festivalu. Tento rok však prišla s konceptom, aký na Pohode ešte nebol – vytvorila vlastné malé mesto plné zážitkov, hudby, jedla aj nečakaných momentov.
Festivalové mesto s množstvom zábavy a vystúpeniami
Zóna IQOS Curious City tento rok nebola len miestom na krátku zastávku medzi koncertmi. Organizátori ju navrhli ako samostatný mikrosvet, v ktorom si návštevníci našli zábavu počas celého dňa.
„Uvažovali sme, čo urobiť nové a čo priniesť návštevníkom Pohody a našim zákazníkom pri príležitosti výnimočného 30. výročia. Prišli sme s ideou vytvoriť malé mesto priamo na festivale. Je to miesto, ktoré ich pohltí, ponúkne zábavu, občerstvenie aj nečakané momenty a odídu z neho až vtedy, keď budú chcieť ísť spať,“ opisuje Martin Benko z Philip Morris Slovakia.
Celá zóna žila od rána do noci. Návštevníci si mohli vyskúšať zipline vedúci naprieč celou ulicou, zapojiť sa do veľkej vankúšovej vojny alebo si odniesť vlastný festivalový merch, ktorý vznikal v spolupráci s raperom a dizajnérom Dalybom.
RudeBoys Radio: Premeníme to tu na klub v strede poľa
Súčasťou programu bolo aj RudeBoys Radio, ktoré prinieslo hudbu, energiu aj večernú klubovú atmosféru. Členovia zoskupenia ocenili najmä to, že zóna ponúkala oveľa viac než klasický festivalový priestor.
„Baví nás, že je to celé premyslené. Ľudia tu zažívajú rôzne veci, bijú sa vankúšmi, je tu skvelé jedlo, viac poschodí a celé je to veľmi zaujímavo postavené. Tešíme, že tu budeme večer hrať a premeníme to na klub v strede poľa.“
Na svoje vystúpenie pripravili špeciálny vizuál. „Máme pripravené prekvapenie – uniformu inšpirovanú americkým štýlom a deväťdesiatymi rokmi. Je to pocta breakingu a pôvodnému hip-hopovému tancu, ale zároveň je fresh, pretože fashion je naša láska.“
Gleb: Je to malý mikrosvet uprostred festivalu
Medzi hosťami IQOS Curious City nechýbal ani raper Gleb, ktorý patrí medzi pravidelných účinkujúcich na Pohode. Festival podľa neho patrí medzi absolútnu slovenskú špičku a každoročne má jedinečnú atmosféru.
„Pohoda patrí medzi moje top 3 vystúpenia. Hrávame tu už od roku 2019 a vždy sme boli skvelo prijatí. Pohoda je v mojom srdci,“ hovorí raper.
Práve oddychové zóny podľa neho robia festival príjemnejším a dávajú ľuďom priestor na chvíľu vypnúť. „Ja si šetrím energiu na dnešný deň (sobota), čiže štvrtok a piatok sofistikovane a dnes úplne rock and roll,“ povedal s úsmevom ešte pred svojím vystúpením. „Človek sa tu cíti ako v štvrti, kde si chce oddýchnuť od festivalu. Je to taký malý mikrosvet.“
Okrem programu predstavila IQOS Curious City aj festivalovú limitku. „Jednou z noviniek je limitovaná edícia IQOS ILUMA i Remix v krásnom holografickom dizajne, ktorý výborne dopĺňa festivalovú atmosféru. Myslím si, že by nemala chýbať na žiadnom letnom festivale,“ hovorí Beata Kujanová, manažérka strategickej komunikácie Philip Morris Slovakia.
Organizátori myslia aj na udržateľnosť
Novinkou bolo aj praktické riešenie, ktoré podporovalo zodpovednejší prístup k odpadu. „Mysleli sme aj na udržateľnosť. Návštevníci si môžu vyzdvihnúť zbernú nádobu, do ktorej odkladajú použité tabakové náplne. Následne ich využijeme na ďalšiu recykláciu.“
Pohoda už dávno nie je iba o koncertoch. Čoraz väčšiu úlohu zohrávajú miesta, ktoré vytvárajú zážitky aj mimo hlavných pódií. IQOS zóna aj tento rok ukázala, že oddych môže byť sprevádzaným skvelou hudbou, mnohými stretnutiami, zábavou aj originálnymi aktivitami. Práve preto sa pre mnohých návštevníkov stala jedným z miest, kam sa počas festivalového víkendu opakovane vracali.
POZRITE SI FOTOGALÉRIU Z IQOS CURIOUS CITY
Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Philip Morris Slovakia.