Luxusná jachta spájaná s Putinom sa objavila pri Dánsku: Sprevádzali ju vojnové lode

KODAŇ - Luxusná jachta Graceful, ktorá je dlhodobo spájaná s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, sa po rokoch opäť objavila na otvorenom mori. Pri plavbe dánskymi vodami ju sprevádzali ruské vojenské plavidlá, čo okamžite pritiahlo pozornosť bezpečnostných zložiek aj médií.
O pohybe približne 82-metrovej jachty ako prvá informovala dánska verejnoprávna televízia DR. Tá uviedla, že plavidlo zachytili v oblasti Skagerraku medzi Dánskom, Nórskom a Švédskom. Na pohyb jachty následne upozornila aj nezávislá ruská investigatívna redakcia Agentstvo, podľa ktorej mala loď v navigačnom systéme uvedený ako cieľ Istanbul.
Po rokoch sa znovu objavila na radaroch
Graceful sa na verejných sledovacích systémoch dlhší čas prakticky neobjavovala. Podľa dostupných informácií vypla svoj identifikačný systém AIS ešte v auguste 2022, krátko po začiatku vojny na Ukrajine, keď bola presunutá z nemeckého Hamburgu do Ruska. V nasledujúcich rokoch ju sporadicky zaznamenali iba v okolí Petrohradu.
Najnovšie zábery ukazujú, že jachta opäť vyplávala na dlhšiu trasu. Počas plavby cez dánske vody ju podľa dostupných informácií sprevádzala ruská vojnová loď aj hliadkové plavidlo.
Analytik: V Baltskom mori už nie je v bezpečí
Vojenský analytik Anders Puck Nielsen z Dánskej kráľovskej obrannej akadémie pre televíziu DR uviedol, že presun jachty môže súvisieť s rastúcimi bezpečnostnými rizikami v Baltskom mori.
Podľa neho sú ruské plavidlá v tejto oblasti čoraz zraniteľnejšie, najmä keď kotvia v prístavoch. Presun do vzdialenejších vôd preto môže byť snahou znížiť riziko prípadného útoku.
Luxusné plavidlo za stovky miliónov
Graceful patrí medzi najluxusnejšie ruské jachty. Bola postavená v roku 2013 a meria približne 82 metrov. Na palube sa nachádza okrem iného heliport, vnútorný bazén s pohyblivou tanečnou podlahou či ubytovanie pre viac ako 20 členov posádky.
Hoci ruské úrady nikdy oficiálne nepotvrdili, komu plavidlo patrí, už dlhé roky je spájané s Vladimirom Putinom. Forbes v minulosti odhadol jeho hodnotu na viac ako miliardu nórskych korún.
Jachta je dlhodobo spájaná aj s Kabajevovou
Graceful je jednou z viacerých luxusných jácht, ktoré západné médiá dlhodobo spájajú s Vladimirom Putinom. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa opakovane objavovali špekulácie, že plavidlo využíva aj bývalá olympijská gymnastka Alina Kabajevová, označovaná za údajnú partnerku ruského prezidenta. Moskva tieto informácie nikdy nepotvrdila.