Na Slovensku končí ďalší veľký zamestnávateľ: O prácu má prísť všetkých 120 zamestnancov

VEĽKÝ KRTÍŠ - Na Slovensku končí ďalší veľký zamestnávateľ. Turecká spolčnosť Mata Automotive má zatvoriť svoj závod pri Veľkom Krtíši. O prácu príde všetkých 120 zamestnancov. Firma vyrába luxusné drevené a karbónové komponenty do interiérov áut.
Upozornil na to Denník N s odvolaním na jedného z prepustených zamestnancov, ktorý si želal zostať v anonymite. Zástupcovia firmy mali koniec fabriky zamestnancom oznámiť v pondelok ráno. Odôvodnili to zhoršenou situáciou na automobilovom trhu. Výroba má končiť koncom novembra, prepustení zamestnanci by mali dostať odstupné. Nahlásené prepúšťanie potvrdili aj pracovníci veľkokrtíšskeho úradu práce, rozsah však nekomentovali.
Firma vyrába luxusné drevené a karbónové komponenty do interiérov áut. Čísla ukazujú, že ešte donedávna mala slovenská dcérska spoločnosť ročné tržby okolo deväť miliónov eur. Predvlani však klesli pod päť a vlani sa iba mierne zdvihli na 5,6 milióna eur. Posledné dva roky klesal aj zisk. Zo skorších približne 300-tisíc eur ročne na minuloročných 108-tisíc eur. Predvlani dokonca zarobila iba 24-tisíc eur.
Firma prepúšťala aj v minulosti, v roku 2022 zamestnávala 220 ľudí, teraz ich má zhruba 120.