Raritný prírastok v ZOO v susednom štáte: Táto malá šelmička si trúfne aj na levy!

DVOR KRÁLOVÉ NAD LABEM - V Safari Parku Dvor Králové nad Labem sa koncom júna narodilo mláďa medojeda kapského. Ide o štvrtý odchov v histórii zoo a výnimočný je aj v celosvetovom meradle. Podľa svetovej databázy ZIMS sa okrem Dvora Králové v zoologických záhradách za posledných 12 mesiacov žiadne mláďa medojeda kapského nenarodilo. Chov medojedov je zložitý, na svete v zoo podľa databázy ZIMS teraz žije do 60 medojedov kapských, uviedla dnes dvorská zoo.
Mláďa je zatiaľ s matkou v zázemí, ktoré by mohlo opustiť o niekoľko mesiacov. Pohlavie mláďaťa tejto kunovitej šelmy chovatelia zatiaľ nepoznajú. Predchádzajúce odchované mláďatá sa narodili v rokoch 2020, 2022 a 2024. Dospelé medojedy môžu návštevníci pozorovať vo vonkajšej expozícii v Pavilóne šeliem Joy Adamsonovej. Chovný pár medojedov získal safari park v roku 2020 z Veľkej Británie.
Rozmnožovanie medojedov v zajatí je podľa chovateľov zo Dvora Králové vzácne a ich chov nie je jednoduchý. „Medojed je tvrdohlavé a vytrvalé zviera, ktoré treba neustále zabávať a pripravovať mu nové podnety. Napriek tomu často príde na to, ako sa dostať aj z tých najlepšie zabezpečených expozícií,“ uviedla zoologická záhrada.
Medojed kapský zatiaľ vo voľnej prírode nie je bezprostredne ohrozený vyhynutím. Jeho počet však na mnohých miestach rýchlo klesá. Žije v celej Afrike a v juhozápadnej Ázii. Živí sa drobnými stavovcami, rád si pochutí aj na hľuzách alebo mede. Vo voľnej prírode sa do podzemných hniezd divých včiel medojedy dostávajú vďaka svojej veľkej sile a silným pazúrom. Pre ich húževnatosť a veľmi silný stisk čeľustí sa medojedov obávajú aj levy. Napriek zavalitému vzhľadu medojedy výborne šplhajú.