Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry

BRATISLAVA - Kedysi bol odchod do dôchodku symbolickou bodkou za pracovným životom. Dnes sa však mení na začiatok úplne novej kapitoly. Odborníci hovoria o fenoméne, ktorý ovplyvní prakticky každého z nás – longevity, teda dlhovekosť.
Nie je to módne slovo, ale realita. Ľudia sa dožívajú vyššieho veku, zostávajú dlhšie aktívni a po šesťdesiatke ich často čakajú ešte dve či tri desaťročia života. Otázka preto už neznie, či sa dôchodku dožijeme. Oveľa dôležitejšie je, ako ho budeme financovať.
Slovensko starne rýchlejšie, než si uvedomujeme
Demografické prognózy hovoria jasne. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré budú v najbližších rokoch starnúť najrýchlejšie v Európskej únii. Počet ľudí v produktívnom veku bude postupne klesať, zatiaľ čo seniorov bude výrazne pribúdať. Podľa odhadov bude dôchodcov na konci roku 2030 viac o 194-tisíc ľudí ako v roku 2022. Prispievateľov do systému bude naopak menej až o 94-tisíc.
Dlhovekosť mení pravidlá hry
Predĺženie života neprináša iba viac rokov. Mení aj spôsob, akým budeme pracovať, zarábať a plánovať. Čoraz viac ľudí bude mať kariéru rozdelenú do viacerých etáp. Namiesto jedného zamestnávateľa počas celého života budú bežné zmeny profesie, projektová práca či obdobia, keď sa človek venuje vzdelávaniu alebo podnikaniu.
Rovnako sa menia aj priority. Popri budovaní úspor bude potrebné investovať do vlastných zručností, zdravia a schopnosti zostať aktívny aj vo vyššom veku. Skutočným luxusom budúcnosti totiž nemusí byť skorý dôchodok, ale možnosť slobodne sa rozhodnúť, či chceme pracovať, oddychovať alebo venovať čas rodine.
Nový prístup k financiám od VÚB
Spoliehať sa výlučne na štátny dôchodok nemusí každému postačovať na udržanie súčasnej životnej úrovne. Pre bežného človeka to znamená jednoduchú vec – ak chce aj po skončení pracovného života žiť podobným štandardom ako dnes, mal by si vytvárať vlastné finančné rezervy.
Dlhovekosť (longevity) nie je nový produkt, ale nový investičný prístup. Jeho cieľom nie je len vytvoriť úspory na dôchodok, ale nastaviť financie tak, aby človeku poskytovali dostatok možností počas celého života. Práve na tento prístup sa zameriava aj VÚB banka.
Osobný finančný plán – pomáha klientom analyzovať ich príjmy, výdavky, existujúce úspory aj budúce ciele. Výsledkom nie je univerzálne riešenie, ale individuálny plán, ktorý pomôže odhadnúť, aký príjem bude človek po odchode do dôchodku potrebovať a akými krokmi sa k nemu môže dopracovať. Preto je dôležitá aj spolupráca s bankovým poradcom.
InvestPlan – služba investičné poradenstvo, pomocou ktorej bankový poradca pomôže zostaviť investičné portfólio, v súlade s investičnými cieľmi klienta, časovým horizontom, počas ktorého chce investovať, ako aj podľa individuálneho vzťahu k riziku. Bankár zároveň priebežne sleduje vývoj portfólia a môže odporúčať úpravy podľa aktuálnej situácie, o ktorej klienta pravidelne informuje.
Nechajte si poradiť od expertov z VÚB aj vy (Zdroj: Getty Images)
Sebavedomie máme, plán nie
Prieskumy ukazujú zaujímavý rozpor. Až štyria z desiatich Slovákov sú presvedčení, že svoju finančnú budúcnosť zvládajú dobre. Realita však vyzerá inak. Väčšina ľudí nemá pripravený finančný plán na dôchodok. Len malé percento vie odhadnúť, koľko peňazí bude po skončení pracovného života potrebovať.
Celková pripravenosť Slovákov je v jedna z najnižších v Európe. Do dôchodku chceme ísť v 59 rokoch, ale šetriť si začíname až po 34 roku života. Reálne až 87 % populácie ide do dôchodku bez jasného finančného plánu.
Nestačí mať iba majetok, dôležitý je plán
Mnohí Slováci považujú za svoju hlavnú investíciu nehnuteľnosť. Ani tá však nemusí automaticky vyriešiť financovanie dlhého života. Odborníci tvrdia, že s meniacou sa demografiou sa môžu meniť aj ceny nehnuteľností či dopyt po bývaní. Preto rastie význam finančného majetku, pravidelného investovania aj vytvárania dostatočnej rezervy.
Stačí začať včas
Dlhovekosť je dobrou správou len vtedy, ak nám počas nej nechýba sloboda rozhodovať o tom, ako chceme svoj čas prežiť. A tá sa nezačína budovať po šesťdesiatke, ale oveľa skôr. Práve preto sa finančné plánovanie stáva jednou z dôležitých životných investícií. Poraďte sa s odborníkmi z VÚB, ktorí vám ukážu vaše možnosti. Získate tak dokonalý prehľad a riešenie presne pre váš konkrétny prípad.
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