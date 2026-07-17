Poriadny rozruch na Jadrane: Turisti natočili na VIDEO žraloka, ozval sa aj známy odborník

KOTOR - Dovolenkovú sezónu na Jadrane rozvírilo video, ktoré sa okamžite stalo hitom na sociálnych sieťach. Zábery, ktoré vystrašili tisíce turistov smerujúcich k moru, zachytávajú veľkého plutvonožca krúžiaceho vo vode. Na internete sa okamžite strhla búrlivá diskusia o tom, či ide o obávaného žraloka bieleho, ktorého povesť naháňa strach ľuďom po celom svete.
Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Dnevnik, bolo virálne video vyhotovené len približne dve námorné míle od vstupu do slávneho a vyhľadávaného Kotorského zálivu v Čiernej Hore. Práve táto oblasť patrí medzi mimoriadne populárne jachtárske a turistické lokality. Mnohí laici začali šíriť paniku a tvrdili, že ide o najnebezpečnejšieho morského predátora – žraloka bieleho.
Do celej záležitosti preto museli vstúpiť vedci, ktorí situáciu rýchlo upokojili. Podľa uznávaného odborníka Ilju Četkoviča z Inštitútu morskej biológie Čiernej Hory sa totiž s najväčšou pravdepodobnosťou nejedná o žraloka bieleho. Na záberoch s vysokou pravdepodobnosťou zachytili žraloka mako. Hoci ide o rýchleho a obratného predátora, nepredstavuje pre ľudí priamu hrozbu a dôvod na obavy či rušenie dovoleniek neexistuje. Prítomnosť tohto druhu v jadranských vodách nie je podľa morského biológa žiadnym obrovským prekvapením.
„V tejto časti Jadranu bol žralok mako v posledných rokoch chytený alebo zaznamenaný takmer každý rok,“ vysvetlil Četkovič. Podľa jeho slov je výskyt tohto druhu v jadranských vodách bežným a prirodzeným javom, ktorý len dokazuje bohatosť tamojšieho morského ekosystému. Dovolenkári sa tak môžu bez obáv kúpať aj naďalej, no ostražitosť pri stretnutí s akýmkoľvek veľkým morským živočíchom je vždy na mieste.