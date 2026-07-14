Totálne INFERNO: VIDEO Krúpy ako tenisové loptičky zničili autá a prerazili strechy! Búrky čakajú aj Slovensko

HEIDENAU - Nemecké mesto Heidenau v Dolnom Sasku zažilo v pondelok večer krupobitie, aké miestni ešte nevideli. Obrovské ľadové kusy veľké ako tenisové loptičky zničili autá a prerazili strechy. Obyvatelia to označili ako "čisté inferno". Na búrky sa už opäť bude musieť pripraviť aj Slovensko.
Prvé hlásenia o prudkom krupobití dorazili na tiesňovú linku krátko pred 19:50 h. To, čo nasledovalo, bolo podľa obyvateľov čisté „inferno“. Niektoré krúpy mali priemer päť až sedem centimetrov, iné dosahovali veľkosť tenisovej loptičky.
Obyvateľke Annett Pantzchanes poškodilo strechu svojho domu — je deravá. Zničená je aj jej záhrada. „Najprv som si myslela, že niekto rúbe strom. Potom som sa pozrela von. Inferno. Také niečo som ešte nezažila,“ hovorí.
„Prví hasiči sa ani nedostali z domu k autám. Vyjsť von bolo príliš nebezpečné,“ uviedol hovorca miestnych hasičov Nils Renken. Kto sa pokúsil vyjsť von, vrátil sa s modrinami, opisuje portál Besser im Blick. „Všetko je zničené — autá, strechy, zimná záhrada. Také veľké krúpy som ešte nevidel,“ uviedol zase obyvateľ Rachid Ikbal.
Ulice ako vrakovisko
Vjazdy do obce vyzerajú ako vrakovisko. Takmer každé auto má rozbité čelné sklo, karosérie sú preliačené. Jedna vodička v slzách obchádzala svoj Volkswagen — ani jedno sklo neostalo celé. „Dúfala som len, že sa mi nerozbijú aj okuliare,“ hovorí. Sklenené úlomky jej zostali nalepené na koži.
Do Heidenau dorazilo okolo 100 hasičov zo siedmich obcí, ktorí riešili viac ako 30 zásahov. Zranenia, našťastie, nehlásili. Krupobitie zasiahlo Heidenau mimoriadne presne — okolité obce totiž zostali takmer nepoškodené. Išlo o extrémne lokálny jav, ktorý trval približne pol hodiny. Po krátkom daždi sa obloha vyjasnila a opäť vyšlo slnko.
Škody za milióny, strechy ako švajčiarsky syr
Traktory jazdia ulicami, susedia pomáhajú susedom, remeselníci pracujú do noci. „Ľudia sa tu poznajú a pomáhajú si,“ hovorí Renken. Verí, že obec túto skúšku zvládne. Starosta Peter Dörsam kvôli situácii prerušil dovolenku. „Takéto škody som ešte nevidel. Prakticky každý dom v obci je poškodený,“ hovorí. Odhady hovoria o škodách v miliónoch eur, niektorí obyvatelia sa obávajú, že suma presiahne desať miliónov.
Strechári už nestíhajú. Strechy sú deravé, voda preteká cez steny. „Moja strecha je ako švajčiarsky syr. Všade ako päste veľké diery,“ hovorí Wilfried Kröger. Voda mu tiekla cez strop až na prízemie. Hneď po polnoci začali remeselníci zakrývať strechy plachtami, pretože sa opäť spustil dážď.
Slovensko dnes čakajú dve vlny búrok
Slovensko dnes čakajú až dve samostatné vlny búrok, ktoré zasiahnu viaceré regióny, informuje portál o počasí iMeteo.sk. Prvá vlna sa začne už popoludní a sústredí sa najmä na severné a východné okresy.
Búrky budú vznikať náhle, predovšetkým nad horskými oblasťami, pričom sa očakávajú pomaly postupujúce až stacionárne búrkové bunky. Tie môžu priniesť intenzívne prívalové zrážky, ktoré v krátkom čase môžu lokálne zatopiť cesty, pivnice či podchody a v horských oblastiach spôsobiť aj rýchle rozvodnenie menších potokov. Najvyššie riziko platí pre Žilinský, Prešovský a Košický kraj, kde meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa.
Druhá vlna búrok má doraziť v noci. Po 17. hodine sa západne od Slovenska, v oblasti Álp a Rakúska, začne formovať výraznejší búrkový systém, ktorý sa presunie nad západné Maďarsko a postupne aj k nám. Prvé búrky sa môžu objaviť už večer v okolí Bratislavy a Dunajskej Stredy, no najvýraznejšia aktivita sa očakáva nad Moravou. V noci a nadránom sa búrky rozšíria nad západné a severozápadné Slovensko, kde bude riziko najvyššie. Následne sa vytvorí rozsiahle zrážkové pole s vnorenými búrkami, ktoré sa počas stredy presunie nad stredné a čiastočne aj východné Slovensko. Nadchádzajúce hodiny tak prinesú dve výrazné vlny búrok, ktoré zasiahnu mnohé okresy krajiny.