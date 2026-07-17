Zarába tisíce eur tým, že boháčom vykladá nákup: „Keď prídu na dovolenku, chladnička ich už čaká plná“

LONDÝN – Pre väčšinu ľudí je vykladanie nákupu obyčajná domáca povinnosť. Pre 30-ročnú Britku Abbie Manningovú je to však lukratívny biznis. Ako osobná concierge pripravuje luxusné dovolenkové domy pre bohatých klientov a za svoje služby dnes zarába niekoľkonásobne viac ako v bežnom zamestnaní. Priznáva však, že práca má aj svoju odvrátenú stránku.
Tridsaťročná Abbie Manningová z grófstva Devon pracovala päť rokov ako stevardka na luxusných jachtách. Po návrate domov si uvedomila, že podobné služby chýbajú aj na pevnine. V novembri 2023 preto založila vlastnú spoločnosť S.W V.I.P Concierge, ktorá poskytuje služby bohatým klientom, majiteľom luxusných nehnuteľností a zaneprázdneným podnikateľom.
Dnes je jej pracovná náplň mimoriadne pestrá. Jeden deň organizuje súkromného šéfkuchára alebo plánuje exkluzívne podujatie, ďalší deň zabezpečuje správu luxusnej vily či cestuje po Európe kvôli klientom.
„Raz ma klient požiadal, aby som previezla jeho nové Bentley z Veľkej Británie až na jeho sídlo v Toskánsku,“ spomína Abbie podľa The Sun. Podľa nej je práve rozmanitosť práce tým, čo ju na nej najviac baví.
Najväčšiu pozornosť na sociálnych sieťach však vzbudila jedna z jej zdanlivo najobyčajnejších služieb – vykladanie potravín v dovolenkových domoch.
Pred príchodom klientov prevezme objednaný nákup alebo ho nakúpi sama, všetky potraviny uloží do chladničky a skriniek, nápoje vychladí a pripraví dom tak, aby hostia po príchode nemuseli riešiť žiadne povinnosti.
„Pre rodiny alebo ľudí, ktorí prídu po dlhej ceste na dovolenku, je obrovský luxus otvoriť chladničku a nájsť ju plnú. Nemusia hneď utekať do supermarketu a môžu si začať oddych už od prvej minúty,“ vysvetľuje.
Videá z jej práce pravidelne zbierajú státisíce pozretí. Mnohí používatelia priznávajú, že dovtedy netušili, že podobná profesia vôbec existuje.
„Najčastejšie mi píšu, že by ma potrebovali vo svojom živote. Ľudí fascinuje hlavne to, že niekto môže zarábať tým, že vykladá nákup,“ hovorí so smiechom. Nájde sa však aj kritika. Niektorí sledujúci jej v komentároch vyčítajú, kam uložila jednotlivé potraviny.
Jej klientelu tvoria najmä úspešní podnikatelia, manažéri a majetní majitelia rekreačných nehnuteľností. Abbie zdôrazňuje, že základom jej práce je dôvera.
„Klienti vám zverujú svoje domovy, kalendáre, firmy aj súkromné záležitosti. Je to veľká zodpovednosť, ale zároveň krásny pocit, keď viete, že im šetríte čas a spríjemňujete život,“ vysvetľuje.
Podnikanie sa jej finančne mimoriadne oplatilo. Tvrdí, že dnes zarába tri- až štvornásobok toho, čo v predchádzajúcom zamestnaní. Vďaka vyšším príjmom už začala investovať aj do vlastných nehnuteľností. Presnú výšku zárobkov však zverejniť nechce.
Práca však podľa nej nie je taká bezstarostná, ako sa môže zdať na sociálnych sieťach.
„Nikdy úplne nevypnem. Aj keď cestujem alebo mám voľnejší deň, stále odpovedám klientom na e-maily a riešim nečakané situácie. Plány sa menia doslova z hodiny na hodinu a človek musí vedieť zachovať pokoj,“ priznáva.
Napriek tomu svoje rozhodnutie neľutuje. Verí, že úspech jej podnikania odráža dnešnú dobu, keď si čoraz viac ľudí s dostatkom financií kupuje nielen luxus, ale predovšetkým čas.
„Ľudia si až po zhliadnutí videí uvedomia, že aj takáto služba môže mať zmysel. Keď ju raz uvidia, zrazu pochopia, prečo je o ňu taký záujem,“ uzatvára Abbie.