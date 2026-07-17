Hrôza v bratislavskom nákupnom centre: Mrazivý zážitok známej krásky... Nachytala úchyláka pri čine!

BRATISLAVA - Pohoršene odišla z nákupného centra. Česká kráska tam zažila niečo, na čo nemá slov! Nehorázne...
Nepríjemný zážitok z návštevy jedného z bratislavských nákupných centier opísala modelka Natálie Kočendová. Tvrdí, že bola svedkom správania muža, ktorý si vraj mobilným telefónom tajne natáčal ženy a mladé dievčatá. Podozrivého si všimla podľa jej slov všimla v momente, keď prešiel okolo nej až podozrivo blízko. Keďže mala pri sebe svojho sedemmesačného syna Bryana, bola na okolie oveľa pozornejšia než zvyčajne.
„Pozrela som sa nižšie a vidím telefón. Držal ho dole v ruke, otočený tak, aby si mohol natočiť, čo mám pod sukňou,“ opísala šokujúco. Najskôr si chcela overiť, či nejde len o nedorozumenie. Muža preto niekoľko minút sledovala. To, čo vraj následne videla, ju však ešte viac znepokojilo. „Išla som za ním a videla som, ako natáča malé, mladé, neplnoleté dievčatá pod sukňou! Sledovala som ho asi dve minúty a za ten čas stihol natočiť možno desať dievčat. To je naozaj niečo neuveriteľné…,“ povedala modelka.
Keď nadobudla presvedčenie, že nejde o náhodu, rozhodla sa muža priamo osloviť. Zároveň sa pokúsila zachytiť jeho tvár na video, aby mohla poskytnúť dôkazy pracovníkom bezpečnostnej služby. „A on sa tváril, že o ničom nevie! To ma už úplne vytočilo.“ Následne zamierila za vedením obchodného centra, ktorému opísala celú situáciu aj vzhľad podozrivého muža. „Ukázala som im, ako vyzerá, čo robil, a povedala som im, nech ho chytia. Dúfam, že sa im to podarilo, pretože je to niečo tak odporné…,“ uviedla so znechutením.
Následne svojim sledovateľom zverejnila zábery z konfrontácie s podozrivým mužom, pričom jeho tvár zámerne rozmazala, aby nebola identifikovateľná. Neodpustila si pritom ani ironickú poznámku. „Asi nebude mať radosť, keď uvidí moje video, pretože ja som mala pod sukňou kraťasy,“ pousmiala sa. Na záver pridala aj ostrý odkaz: „Takýchto chlapov by mali niekam zavrieť, pretože sa správajú ako odporné zvieratá.“
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