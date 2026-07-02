Dovolenka na jachte sa zmenila na tragédiu: Eleonora sa udrela do hlavy! Zomrela partnerovi v náručí

ATÉNY - Romantická plavba pri gréckych ostrovoch sa skončila veľkou tragédiou. Skúsená talianska jachtárka Eleonora Guareschi utrpela na palube plachetnice smrteľné poranenie hlavy a zomrela v náručí svojho partnera. Grécke úrady predbežne vylúčili cudzie zavinenie.
K nešťastiu došlo v sobotu pri ostrove Kalamos v Iónskom mori neďaleko ostrova Lefkada. Päťdesiatdvaročná Talianka z Parmy bola na dovolenke spolu s partnerom a ďalším manželským párom, keď sa ich výlet zmenil na boj o život. O tragédii informovali viaceré talianske médiá vrátane Rai News a Il Fatto Quotidiano.
Tragédia sa odohrala počas plavby
Podľa doterajších zistení žena počas plavby náhle spadla a utrpela ničivé poranenie hlavy. Vyšetrovatelia preverujú, či sa pošmykla a udrela si hlavu, alebo ju počas manévru zasiahol stožiar plachetnice. Zranenie bolo natoľko vážne, že mu podľahla ešte pred príchodom záchranárov.
Jej partner aj ďalší členovia posádky sa jej snažili pomôcť, no márne. Podľa dostupných informácií Eleonora Guareschi zomrela v partnerovom náručí.
Na miesto okamžite vyrazila pobrežná stráž
Posádka po nehode privolala pomoc a grécka pobrežná stráž eskortovala plachetnicu do najbližšieho prístavu. Odtiaľ ženu previezli do nemocnice, kde lekári už mohli iba potvrdiť jej smrť.
Jej telo má byť prevezené do mesta Patras, kde vykonajú súdnu pitvu. Následne ho prevezú späť do Talianska.
Vyšetrovatelia cudzie zavinenie nenašli
Grécka polícia vypočula partnera zosnulej aj ďalších dvoch členov posádky. Po ukončení výsluchov ich prepustila, keďže vyšetrovanie zatiaľ nenasvedčuje tomu, že by za tragédiou stálo cudzie zavinenie. Plachetnicu úrady dočasne zaistili na účely vyšetrovania, neskôr ju však majiteľom vrátili.
More bolo jej najväčšou vášňou
Eleonora Guareschi bola vo svojom rodnom meste Parma známa ako skúsená jachtárka. Mala kapitánsky preukaz a plachtenie bolo jej celoživotnou vášňou.
Rodina, priatelia aj obyvatelia Parmy na ňu spomínajú ako na láskavú a ochotnú ženu, ktorá milovala more a každú voľnú chvíľu trávila na vode. Jej náhla smrť zanechala hlboký smútok medzi všetkými, ktorí ju poznali.