Školský výlet v Paríži sa zmenil na HOROR! Nemeckú študentku (18) znásilnili na toalete

PARÍŽ - Francúzska polícia vyšetruje prípad znásilnenia 18-ročnej študentky z Nemecka. Mladá žena tvrdí, že ju neznámy muž napadol na toalete baru neďaleko parížskeho námestia Bastille, kam prišla počas školského výletu.
Na školskom výlete sa večer vybrala s kamarátkami do baru
Osemnásťročná študentka z Nemecka pricestovala do Francúzska v rámci školského výletu spolu so spolužiakmi a učiteľkou. Ako informoval francúzsky denník Le Figaro, v stredu večer sa spolu s dvoma kamarátkami vybrala do baru v parížskej štvrti Bastille.
Podľa doterajších zistení sa približne o 22.30 h vybrala sama na toalety, ktoré sa nachádzali v suteréne podniku. Keď sa dlhší čas nevracala, kamarátky ju išli hľadať. Našli ju otrasenú a uplakanú. Študentka im následne povedala, že ju na toaletách prinútil k nechránenému pohlavnému styku muž, ktorého dovtedy nepoznala.
Učiteľka zachovala oblečenie ako dôkaz
Po návrate skupiny do hotela kontaktovala učiteľka políciu. Zároveň odložila oblečenie, ktoré mala mladá žena počas incidentu na sebe, do plastového vreca, aby sa zachovali prípadné biologické stopy využiteľné pri vyšetrovaní. Obeť následne previezli na súdnolekárske vyšetrenie, kde absolvovala štandardné úkony vykonávané pri podozrení zo sexuálneho násilia. Ako uviedol Le Figaro, prípad prevzali vyšetrovatelia z 2. oddelenia parížskej justičnej polície.
Páchateľa sa zatiaľ nepodarilo vypátrať
Podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu, na ktorý sa odvoláva Le Figaro, sa podozrivý muž nachádzal v bare už pred príchodom skupiny nemeckých študentiek. Vyšetrovatelia v súčasnosti zabezpečujú dôkazy, vypočúvajú svedkov a pracujú na identifikácii podozrivého. Francúzske úrady zatiaľ neinformovali o žiadnom zadržaní.
Prípad opísal aj francúzsky týždenník Le Journal du Dimanche, podľa ktorého polícia otvorila vyšetrovanie pre podozrenie zo znásilnenia a preveruje všetky okolnosti incidentu.