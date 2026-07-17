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Skvelá správa pre pacientov štátnej poisťovne: Na operácie čaká historicky najmenej ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Na plánované operácie čaká historicky najmenej poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Počty sú najnižšie od spustenia ostrej prevádzky čakacích listín so všetkými povinnosťami zdravotných poisťovní, medzi ktoré patrí aj povinnosť nájsť náhradného poskytovateľa. Informovala o tom hovorkyňa VšZP Danka Capáková. Aktuálne čaká na zákrok 1,18 percenta poistného kmeňa poisťovne, pričom eviduje takmer o 4600 návrhov menej, ako v rovnakom období minulého roka. Týka sa to plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti.

„Historicky najnižší počet poistencov na čakacích listinách je výsledkom dôslednej práce s dátami a náročných rokovaní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pri ktorých vždy tlačíme na výsledok v prospech poistencov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.

Priemerná čakacia doba na všetky medicínske služby, ktoré majú stanovenú lehotu časovej dostupnosti, bola koncom júna 58,43 dňa, čo je v priemere o deň menej ako v januári. Medzi zákroky s najvyšším počtom potvrdených návrhov patria extrakcia a implantácia šošovky, operácia hernie a endoskopické výkony na čreve. „Pri všetkých troch je však priemerná čakacia lehota kratšia, ako je zákonom stanovená maximálna lehota,“ pripomenula členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.

Prečo sa termíny posúvajú?

Poisťovňa tiež informovala, že medziročne klesol o viac ako 1300 návrhov aj počet tých plánovaných zákrokov, pri ktorých je prekročená lehota časovej dostupnosti. Najčastejším dôvodom prekročenia naďalej zostávajú personálne kapacity na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú približne za 33 percent všetkých prekročení. Na druhom mieste sú okolnosti na strane samotného pacienta. „Až pri 30 percentách prípadov ľudia radšej čakajú na konkrétneho lekára alebo z osobných dôvodov požiadajú o posunutie termínu zákroku,“ priblížila hovorkyňa. Finančné limity zo strany poisťovne stoja podľa VšZP iba približne za dvomi percentami prípadov.

„Napriek tomu, že máme najstarší a najnáročnejší poistný kmeň z pohľadu diagnóz, doteraz sme nemuseli riešiť termíny pre našich poistencov u nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo v zahraničí. To považujeme za úspech,“ doplnil Jurových. Možnosť vyjadrenia nesúhlasu s prekročeným termínom, a teda zároveň požiadať o nájdenie náhradného zmluvného poskytovateľa doteraz využili poistenci len pri necelom pol percente prekračujúcich návrhov.

Výrazný posun zaznamenali čakacie doby na ortopedické výkony, ktoré sú podľa VšZP z pohľadu poistencov vždy citlivo vnímané. Poisťovňa za posledný rok a pol skrátila priemernú čakaciu dobu na tieto výkony, napríklad pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu o sedem dní a pri totálnej endoprotéze bedrového kĺbu o takmer štyri dni. Priemerné čakacie doby VšZP na oba výkony sú výrazne nižšie ako zákonom stanovená maximálna lehota. Pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu je to o 156 dní menej a pri totálnej endoprotéze bedrového kĺbu je to menej až o 204 dní.

Viac o téme: PlánovanieČakaniePoistenciOperáciaVšeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)
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