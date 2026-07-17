Syrové nite sa stali osudnými pani Oľge (†63): Najskôr umelý spánok a potom neodvratný koniec, takto došlo k tragédii

LUTIŠE - To, čo malo byť len bežným nákupom, sa skončilo rodinnou tragédiou. 63-ročná Oľga z obce Lutiše v okrese Žilina si kúpila syrové nite od pouličného predajcu, ktorý podľa zistení úradov predával načierno a bez potrebných povolení. O niekoľko dní neskôr žena zomrela na následky nákazy baktériou Listeria monocytogenes. Jej manžel aj dcéra dnes opisujú dramatický boj o život, ktorý napriek úsiliu lekárov nemal šťastný koniec.
O tom, že otravenou bola pani Oľga z Lutíš, informoval Nový čas. Podľa rodiny si Oľga dala syrové nite pred niekoľkými týždňami v nedeľu večer. Už nasledujúci deň sa u nej objavili prvé zdravotné problémy. Spočiatku nikto netušil, že za nevoľnosťou môže stáť práve skonzumovaný výrobok.
"Zjedla ich v nedeľu večer a v pondelok jej bolo zle. Vôbec sme to nepripisovali tomu, že by to mohlo byť z tých nití. Mysleli sme si, že je to viróza. Išla aj k obvodnej lekárke, ktorá jej vyšetrila tlak aj krv z prsta a všetko vyzeralo byť v poriadku. Až potom sa to začalo prudko zhoršovať," opísala dcéra zosnulej pre denník. Jej mamu Oľgu už medzitým pochovali.
Nasledoval umelý spánok
Keď sa stav ženy výrazne zhoršil, rodina privolala záchrannú službu. V žilinskej nemocnici lekári pacientku uviedli do umelého spánku, no napriek intenzívnej liečbe sa jej zdravotný stav ďalej zhoršoval.
"Potom to už malo veľmi rýchly spád. Všetci sme verili, že sa z toho dostane. Lekári nám dávali nádej, že sa preberie. Jej organizmus však bol príliš slabý," povedala so slzami v očiach dcéra.
Baktéria jej napadla mozog, po rakovine mala oslabenú imunitu
Priebeh ochorenia podľa rodiny výrazne ovplyvnil aj zdravotný stav Oľgy. Pred rokmi prekonala Hodgkinov lymfóm a hoci bola úspešne liečená, následky onkologickej liečby sa podpísali pod jej oslabenú imunitu. "Mama mala veľmi slabú imunitu. Prekonala rakovinu, chodila na pravidelné kontroly a lekári jej už povedali, že má prísť až o päť rokov. Ale bola oslabená. Aj obyčajnú chrípku znášala veľmi ťažko. Táto baktéria jej, žiaľ, veľmi rýchlo zasiahla mozog a už jej nebolo pomoci. Nikto z nás neveril, že to môže byť z obyčajných syrových nití," uviedla dcéra.
Manžel zosnulej spomína, že všetko sa začalo vracaním, ku ktorému sa pridružili silné bolesti hlavy a závraty. Hoci žena dostala antibiotiká, ochorenie postupovalo mimoriadne rýchlo. "Aj lekári povedali, že niečo také ešte nezažili. Keď prišli na to, že ide o listériu, už bolo neskoro. Mozog mala napadnutý veľmi rýchlo. Nikdy by nám nenapadlo, že obyčajné syrové nite môžu človeka zabiť," povedal.
Laboratóriá potvrdili zdroj nákazy
Rodina tvrdí, že laboratórne výsledky jednoznačne potvrdili pôvod infekcie. Štátna veterinárna a potravinová správa vo vzorkách syrových výrobkov predávaných poľským predajcom zistila prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes. Predaj výrobkov následne zakázala a nariadila ich stiahnutie z trhu.
"Úrady preukázali, že to bolo jednoznačne z tých nití. Vzorky sedeli. Predajcu hneď našli a všetky výrobky, ktoré mal v aute, museli zničiť. Aj ja som tie nite jedol. Mal som žalúdočné problémy. Lekári nám vysvetlili, že zdravému listéria väčšinou vážne neublíži, ale moja žena bola po onkologickej liečbe a mala veľmi slabú imunitu," dodal manžel.
Predajca nemal povolenie
Rodina teraz čaká na výsledky vyšetrovania a dúfa, že tragédia nezostane bez následkov.
"Keby sme vedeli, čo sa môže stať, nite by sme nekúpili. Takýto predaj však funguje roky a ľudia mu dôverujú. Veľa ľudí tie syry jedlo a nič sa im nestalo. Žiaľ, moja žena bola výnimkou. Nevieme, či bude vôbec niekto za jej smrť niesť zodpovednosť," povedal vdovec.
Starosta obce Lutiše Anton Štefko potvrdil, že predajca nemal na predaj výrobkov potrebné povolenie. "Poliak nemal povolenie, predával načierno," uviedol.
Prípad už vyšetruje Národná centrála osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru. Vyšetrovatelia preverujú všetky okolnosti prípadu vrátane možnej trestnoprávnej zodpovednosti za predaj kontaminovaných syrových výrobkov, ktoré podľa zistení úradov viedli k tragickému úmrtiu 63-ročnej ženy.