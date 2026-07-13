Nové informácie o tragédii v Bibione: V prípade úmrtia Slováka (†76) na pláži bolo všetko inak!

BIBIONE - Na pláži v Bibione zomrel slovenský turista. Talianske médiá informovali, že krátko po ňom utrpeli vážny infarkt aj jeho manželka a ďalší ich známy. Do redakcie sa nám ozval rodinný príslušník nebohého Slováka, ktorý bol s nimi na dovolenke. Podľa jeho slov bolo všetko inak.
Dramatické chvíle sa odohrali v sobotu (11. 7.) na pláži Piazzale Zenith v Bibione, písal denník Corriere del Venete. Talianske médiá informovali, že 76-ročnému slovenskému turistovi prišlo vo vode náhle zle a plavčíci ho bezvládneho vytiahli na breh. Záchranári aj lekári sa ho dlhé chvíle snažili resuscitovať, no napriek okamžitej pomoci muž zomrel priamo na pláži. Mediá ďalej uviedli, že keď manželka uvidela záchranárov oživovať svojho muža, aj ona skolabovala. Podľa talianskych médií utrpela infarkt spôsobený šokom a bola v kritickom stave prevezená vrtuľníkom Suem 118 z Trevisa do nemocnice v oblasti Marca.
Podľa denníka mal aj ďalší muž (70), pravdepodobne tiež Slovák, ktorý sa nachádzal v ich blízkosti, skolabovať takmer v rovnakom čase. Podľa prvotných informácií mal byť známym dvojice. Záchranári z centrály v Mestre ho okamžite ošetrili a previezli do nemocnice. Podľa svedkov išlo o jednu z najdramatickejších záchranných akcií, aké Bibione v posledných rokoch zažilo.
Talianske úrady upozorňujú, že podobné prípady sa v posledných týždňoch množia v dôsledku extrémneho tepla. Od začiatku sezóny bolo na venetskom pobreží zaznamenaných viacero kolapsov a úmrtí súvisiacich s vysokými teplotami a náhlym teplotným rozdielom medzi vodou a vzduchom, ktorý je pre starších ľudí obzvlášť nebezpečný. Už 23. mája sa v Bibione odohrala podobná tragédia, keď 89-ročná rakúska turistka skolabovala na pláži a napriek zásahu záchranárov zomrela pred očami manžela.
Všetko bolo inak, informuje priamy svedok udalosti
Do redakcie sa nám ozval rodinný príslušník zosnulého Slováka, ktorý sa taktiež nachádzal na spomínanej dovolenke a bol tak priamym svedkom udalosti. Označil za "úplný nezmysel", že by manželka nebohého skolabovala a musela byť odvezená vrtuľníkom do nemocnice. Rovnako podľa jeho slov nie je pravdou, že by tam skolaboval nejaký ich 70-ročný známy.
"Nikto iný žiadne zdravotné komplikácie nemal, pokiaľ nerátame šok a utrpenie z tejto tragédie," dal veci na pravú mieru. Dodáva, že pokiaľ sa niekomu inému v rovnaký deň na tej istej pláži stalo niečo podobné, určite to nesúviselo so slovenskou rodinou.
Reakcia rezortu zahraničia
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR uviedlo, že je informované o úmrtí občana SR v Bibione. V tejto súvislosti však zatiaľ podľa rezortu žiaden občan SR nekontaktoval so žiadosťou o pomoc Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie ani Veľvyslanectvo SR v Ríme.
„V prípade potreby sme pripravení poskytnúť nevyhnutnú konzulárnu asistenciu. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb nemôžeme k uvedenému prípadu poskytnúť viac informácií,“ dodalo MZVEZ.