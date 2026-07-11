Obrovská NOČNÁ DRÁMA neďaleko bratislavského letiska: Výbuch a tlaková vlna, okolie bolo v šoku!

BRATISLAVA - Obyvateľov Ivanskej cesty v Bratislave zobudila v noci z piatka na sobotu mohutná explózia. Silná rana a tlaková vlna vyľakali ľudí bývajúcich v blízkosti Letiska M. R. Štefánika. Po výbuchu vypukol rozsiahly požiar, ktorý museli hasiči niekoľko desiatok minút likvidovať.
Ako informovala televízia Markíza, k explózii malo dôjsť neďaleko letiska pri panelových domoch. Svedkovia opisovali hlasnú detonáciu, po ktorej nasledovali vysoké plamene a hustý dym. Podľa informácií televízie mali vybuchnúť propán-butánové fľaše.
Na miesto okamžite vyrazili hasiči, ktorým sa požiar podarilo dostať pod kontrolu ešte pred 2:00 hodinou ráno. Napriek dramatickému priebehu incidentu sa nikto nezranil.
Na sociálnych sieťach sa už objavujú aj prvé videá z nočného požiaru:
Zatiaľ nie je jasné, čo bolo príčinou explózie ani prečo sa propán-butánové fľaše nachádzali v tejto časti areálu. Okolnosti udalosti sú predmetom preverovania.
Na sociálnej sieti Instagram sa už objavilo aj video priamo zachytávajúce explóziu pravdepodobne jednej z propán-butánových fľaší.