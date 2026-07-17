Monika Szabó pred odchodom na liečenie zažila horor: Na letisku bojovala o záchranu...

VIEDEŇ - Monika Szabó sa vybrala na vysnívaný ajurvédsky pobyt na Srí Lanke, kde chce po náročnom období načerpať nové sily. Ešte pred odletom však zažila poriadne stresujúce chvíle a priznala, že takú paniku na letisku už dlho nezažila.
Herečka Monika Szabó si pred pár mesiacmi prešla mimoriadne náročným obdobím. To, čo sa spočiatku javilo ako nejasné zdravotné problémy, sa napokon ukázalo ako veľmi raritná diagnóza – iatrogénny botulizmus. Po aplikácii botulotoxínu do podpazušia, ktorý podstúpila pre problém s nadmerným potením, sa u nej objavili vážne komplikácie. Monika patrí medzi výnimočne malé množstvo ľudí, u ktorých sa tento stav zaznamenal. Po zákroku, ktorý absolvovala už viackrát bez problémov, prišli nečakané príznaky – poklesnuté viečka, dvojité videnie, slabosť svalov, problémy s prehĺtaním či rozprávaním a neskôr aj výrazná slabosť rúk a dýchania.
Po období plnom stresu, vyšetrení a zotavovania sa rozhodla dopriať si čas pre seba a vyraziť na ajurvédsky pobyt na Srí Lanku, kde chce načerpať novú energiu a venovať sa svojmu telu aj psychike. Pred odchodom však ešte zažila situáciu, ktorá jej poriadne zdvihla adrenalín. Ráno stihla vyprevadiť svoje deti, ktoré spolu s manželom odcestovali za babkou do Belgicka.
Namiesto pokojnej prípravy na vlastnú cestu ju však na letisku čakal poriadny šok. Pri odovzdávaní batožiny totiž zistila, že niečo dôležité nemá vybavené. „Zažila som šialený stres. Vživote som asi nezažila stres, čo teraz. Prišla som odovzdať kufor, v tom momente som zistila, že nemám víza na Srí Lanku,“ priznala. Situácia bola o to dramatickejšia, že na vyriešenie problému mala len niekoľko minút. „Ja som bola ešte len pri odovzdávaní kufrov 21:21 a 21:25 sa začalo boardovať a ja som ešte nemala odovzdaný kufor,“ opísala napäté chvíle. Monika však mala šťastie a všetko sa napokon podarilo vyriešiť včas. Na svoju cestu za oddychom a regeneráciou tak mohla odletieť podľa plánov.
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