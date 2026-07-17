Z herečky herec: Elliot Page po vlne kritiky... Po dlhom čase ukázal svoju lásku!

NEW YORK - Vlna kritiky okolo jeho obsadenia do filmu Odysea neutícha, Elliot Page si z nej však očividne veľkú hlavu nerobí. Na slávnostnej premiére zažiaril po boku partnerky Julie Shiplett.
Elliot Page dal jasne najavo, že internetová kritika jeho obsadenia do pripravovaného filmu Odysea ho nevyvádza z miery. Na slávnostnej premiére sa objavil po boku svojej partnerky Julie Shiplett a dvojica si spoločný večer viditeľne užívala. Herec zvolil elegantný tmavomodrý oversized oblek, ktorý doplnil pruhovanou košeľou a čiernymi spoločenskými topánkami. Julia stavila na dlhé čokoládovohnedé šaty s jemne splývavým výstrihom.
Fotografom ochotne pózovali bok po boku a rozdávali úsmevy. Ich spoločné vystúpenie patrí medzi vzácnejšie momenty. Svoj vzťah totiž verejne potvrdili až v júni minulého roka, keď Page na sociálnych sieťach zverejnil nenápadnú spoločnú fotografiu s emoji dúhy a srdca. Neskôr sa prvýkrát ukázali aj na červenom koberci na Milánskom týždni módy. Premiéru však sprevádza aj pokračujúca diskusia okolo samotného filmu Christophera Nolana.
Ešte pred potvrdením Pageovej úlohy sa na internete objavila vlna kritických reakcií, ktoré vychádzali najmä z krátkych záberov z traileru a rôznych špekulácií. Na tieto hlasy zareagoval aj samotný režisér. Christopher Nolan v rozhovore pre The Telegraph priznal, že podobným debatám neprikladá veľkú váhu. Nolan sa k spolupráci s Elliotom Pageom vyjadril aj pre magazín Rolling Stone.
Pripomenul, že nejde o ich prvý spoločný projekt – spolupracovali už na filme Inception. „Bolo naozaj skvelé opäť pracovať s Elliotom. Myslím si, že jeho postava vo filme The Odyssey prináša do príbehu niečo skutočne výnimočné.“ Režisér zároveň vysvetlil, že Pageova postava zohráva dôležitú úlohu pri zobrazení ľudskej ceny vojny. „Hľadáte tvár, ktorá dokáže stelesniť tragédiu vojny. A myslím si, že Elliot odviedol neuveriteľnú prácu.“ Vo filme si Elliot Page zahral Sinona, gréckeho vojaka, ktorého osud sa prepletie s cestou Odyssea v podaní Matta Damona.
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