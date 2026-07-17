Na Slovensku udrú intenzívne BÚRKY: Meteorológovia varujú pred nebezpečnými javmi, platia VÝSTRAHY!

BRATISLAVA - Slovensko dnes zasiahne kombinácia horúčav a silných búrok. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy prvého aj druhého stupňa. Počas búrok sa očakáva prudký lejak, nárazy vetra do 85 km/h aj krúpy, pričom búrková aktivita potrvá do noci a na východe až do soboty rána.
Nad strednú Európu postupuje studený front, pred ktorým sa nad Slovenskom ešte naplno prejaví prílev horúceho vzduchu. Teploty v najteplejších regiónoch vystúpia až k +35 °C, pričom meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy. Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí od 13.00 h do 18.00 h pre okresy Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta Michalovce, Sobrance a Trebišov.
Výstraha prvého stupňa platí pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Banskobystrického, Trenčianskeho a Trnavského kraja a pre okresy Košice, Košice okolie, Rožňava, Humenné, Prešov, Stropkov, Vranov nad Topľou, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. Teplota sa tu môže vyšplhať na 33 stupňov Celzia.
Práve prílev horúceho vzduchu vytvorí ideálne podmienky na vznik silných búrok. Do tohto prehriateho prostredia začne popoludní prenikať studený front, ktorý spustí tvorbu rozsiahlej búrkovej línie, informuje iMeteo.sk.
Prvé búrky už po 15:00 h
Ojedinelé búrky sa môžu objaviť už krátko popoludní v horských oblastiach Spiša a Gemera. Hlavná vlna však dorazí v druhej polovici popoludnia od západu. Nad Českom, Rakúskom a západným Slovenskom sa začnú formovať výrazné búrky, ktoré sa rýchlo rozšíria ďalej do vnútrozemia. Najväčšie riziko sa črtá na západe krajiny, kde sú podmienky na rozvoj búrok najpriaznivejšie. Práve tu môže vzniknúť organizovaný búrkový systém sprevádzaný veľmi silným vetrom.
Meteorológovia varujú, že búrky môžu byť spojené môžu byť s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. Banskobystrickom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji je výstraha prvého stupňa pred búrkami vyhlásená od 14.00 h, na zvyšku Slovenska od 18.00 h. S búrkami treba rátať do polnoci, na východe až do soboty (18. 7.) rána.
Neistota vo vývoji
Hoci modely sa zhodujú na tom, že búrky zasiahnu západné Slovensko, stále existuje určitá neistota. Spôsobuje ju inhibičná vrstva CIN, ktorá dokáže dočasne brániť vzostupu teplého vzduchu. Ak ju však naruší studený front alebo silné prehrievanie, búrky môžu vzniknúť náhle a rýchlo zosilnieť. Práve preto nie je úplne jasné, kde sa prvé výrazné búrky presne vytvoria a v ktorej oblasti sa sformuje najnebezpečnejší búrkový systém.
Večer sa búrková línia presunie nad stredné Slovensko, kde postupne zoslabne a zmení sa na dážď. Ten bude v noci ustávať. Meteorológovia však zároveň upozorňujú, že v sobotu sa očakáva ďalšia vlna búrok, tentoraz na východnom Slovensku.