Zákaz sociálnych sietí aj pre starších tínedžerov? Krajina plánuje nočný „digitálny zákaz vychádzania“

LONDÝN – Veľká Británia chce sprísniť ochranu mladých ľudí na internete. Po pripravovanom zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov prichádza vláda s ďalším návrhom – tínedžeri vo veku 16 a 17 rokov by mali mať automaticky zablokovaný prístup k sociálnym sieťam počas noci. Cieľom je zlepšiť spánok, duševné zdravie aj školské výsledky.
Britská vláda predstavila návrh nových pravidiel, ktoré by zaviedli takzvaný nočný zákaz používania sociálnych sietí pre mladistvých vo veku 16 a 17 rokov. Podľa plánu budú mať používatelia v tejto vekovej skupine predvolene zablokovaný prístup k sociálnym sieťam od polnoci do 6. hodiny ráno. Nastavenie však bude možné manuálne zmeniť a zákaz tak nebude absolútny.
Opatrenie nadväzuje na už skôr oznámený plán zakázať používanie sociálnych sietí deťom mladším ako 16 rokov. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať na platformy ako TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat či X, zatiaľ čo komunikačné aplikácie, napríklad WhatsApp alebo Signal, majú zostať z pripravovaných obmedzení vyňaté.
Okrem nočného obmedzenia chce vláda prinútiť technologické spoločnosti, aby tínedžerom automaticky vypli funkcie podporujúce dlhé používanie aplikácií. Týka sa to najmä nekonečného posúvania obsahu (infinite scroll) či automatického prehrávania videí. Aj tieto nastavenia si však budú môcť starší tínedžeri zmeniť.
Britská ministerka pre technológie Liz Kendallová uviedla, že cieľom opatrení je pomôcť mladým ľuďom získať kvalitnejší spánok, lepšie sa sústrediť na školu a tráviť viac času s rodinou a priateľmi mimo online prostredia. Vláda sa odvoláva na vlastný pilotný program, podľa ktorého obmedzenie nočného používania sociálnych sietí viedlo u časti tínedžerov k lepšiemu spánku a vyššej koncentrácii počas dňa.
Návrh však vyvolal aj kritiku. Opozícia aj niektoré organizácie na ochranu detí upozorňujú, že pravidlá budú len ťažko vymáhateľné, keďže mladí ľudia budú môcť predvolené nastavenia jednoducho vypnúť. Podľa kritikov by boli účinnejšie prísnejšie pravidlá pre samotné technologické firmy alebo dôslednejšie overovanie veku používateľov.
Británia pritom nie je jedinou krajinou, ktorá sprísňuje pravidlá používania sociálnych sietí deťmi a mladistvými. Podobné opatrenia už zaviedla Austrália a o vekových obmedzeniach diskutujú aj ďalšie štáty vrátane krajín Európskej únie.
Ak návrh prejde legislatívnym procesom, nové pravidlá by mali začať platiť v priebehu budúceho roka. Vláda zároveň avizovala, že bude pokračovať aj v príprave ďalších opatrení na ochranu detí pred škodlivým obsahom a návykovými prvkami na internete.