Agent Booth zo seriálu Kosti: Takto dnes vyzerá a... Jeho fešný syn sa podobá na DiCapria!

LOS ANGELES - Od premiéry kultového seriálu Kosti ubehlo už viac ako dvadsať rokov. Predstaviteľ charizmatického agenta Seeleyho Bootha David Boreanaz síce zostarol, no stále patrí medzi najpríťažlivejších hercov svojej generácie. A ako vyzerá jeho syn?
Seriál Kosti patrí medzi najobľúbenejšie kriminálne seriály aj u slovenských divákov. Dvojica agent Seeley Booth a geniálna forenzná antropologička doktorka Temperance Brennanová si počas dvanástich sérií získala milióny fanúšikov po celom svete. Od premiéry seriálu v roku 2005 uplynulo už viac ako dvadsať rokov a hlavní predstavitelia sa za ten čas výrazne zmenili. Ako dnes vyzerá charizmatický predstaviteľ Bootha?
Herec David Boreanaz, ktorý má 57 rokov, patrí medzi najznámejšie televízne hviezdy svojej generácie. Málokto pritom vie, že má slovenské aj talianske korene. O hereckej kariére sníval už od útleho detstva. Zlomový okamih prišiel, keď mal iba šesť rokov a videl divadelné predstavenie The King and I, v ktorom zažiaril legendárny Yul Brynner. Práve vtedy sa rozhodol, že raz bude stáť na javisku či pred kamerou aj on. Za svojím snom išiel vytrvalo.
Vyštudoval herectvo v New Yorku a po ukončení štúdia sa presťahoval do Los Angeles, kde sa snažil preraziť vo filmovom priemysle. Začiatky však neboli jednoduché. Rovnako ako mnohí začínajúci herci, aj on získaval len menšie epizódne úlohy, napríklad v populárnom sitkome Ženatý so záväzkami. Skutočný zlom prišiel až so seriálom Buffy, premožiteľka upírov, v ktorom si zahral tajomného Angela a okamžite si získal obrovskú popularitu.