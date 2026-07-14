Dráma v Prahe: Kontroverzný Turek vpálil do nemocničného auta! Uniklo desivé VIDEO, ktoré odhalilo pravdu

PRAHA - Český poslanec Filip Turek sa v centre Prahy zrazil s nemocničným vozidlom prevážajúcim krvné doštičky. Nové video zachytilo priebeh nehody aj zvuk sirény. Po náraze skončilo menšie auto na streche a len tesne minulo chodcov.
Vážna dopravná nehoda českého poslanca Filipa Turka za stranu Motoristi má nový dôležitý dôkaz. Kamera v aute stojacom na križovatke zachytila okamih, keď sa jeho čierny Mercedes zrazil s nemocničným vozidlom, ktoré prevážalo biologický materiál.
Záznam, ktorý získali Seznam Zprávy, ukazuje nemocničné auto prichádzajúce do križovatky po električkovom páse zo smeru, kadiaľ bežné vozidlá nejazdia. Na videu je zároveň počuť výrazné zvukové výstražné znamenie.
Turkovo SUV následne narazilo do zadnej časti menšieho vozidla. Sila nárazu ho odhodila a prevrátila na strechu. Auto sa šmýkalo smerom k priechodu a len tesne minulo chodcov čakajúcich pri ceste.
Turek tvrdí, že išiel na zelenú
Nehoda sa stala v pondelok 13. júla krátko po poludní na frekventovanej križovatke pri námestí I. P. Pavlova v centre Prahy. Turek od začiatku tvrdí, že do nej vošiel na zelený signál.
„Išiel som so svojím vozidlom po Sokolskej ulici smerom z centra. Na križovatke s Ječnou som pokračoval rovno, pretože som mal zelený signál. Z ľavej strany mi však do cesty vošlo vozidlo so znakom Nemocnice Na Homolke, ktoré vošlo s majákmi na červenú do križovatky,“ uviedol poslanec vo vyjadrení, ktoré citovala Česká televízia.
Podľa vlastných slov už zrážke nedokázal zabrániť. „Je to jednoduché, išiel som na zelenú a, bohužiaľ, som sa zrazil s autom, ktoré išlo zhora. Tým, že mám väčšie auto, sa to menšie prevrátilo,“ povedal neskôr pre Seznam Zprávy.
Turek vyviazol bez zranení a jeho dychová skúška na alkohol bola negatívna. Konečnú príčinu nehody a mieru zavinenia naďalej vyšetruje polícia.
Video zachytilo aj sirénu
Nový záznam však dopĺňa dôležitý detail. Nemocničné vozidlo podľa polície používalo modré výstražné svetlá a na videu zverejnenom Seznam Zprávami je zreteľne počuť aj sirénu.
Kameru mal vo svojom aute vodič Miloslav Chlumský, ktorý v čase nehody stál na križovatke. Záznam zároveň ukazuje, že Turkovo čierne SUV bolo v danom okamihu jediným vozidlom, ktoré vošlo do križovatky z jeho smeru.
Svedkyňa na mieste nehody pre iROZHLAS uviedla, že zdravotnícke vozidlo malo zapnuté výstražné znamenia. „Išlo na zelenú zo Sokolské ulice smerom od Václavského námestia a zrazilo zdravotnícke vozidlo, ktoré išlo smerom z I. P. Pavlova na Karlovo námestie a malo sirény,“ opísala situáciu.
Vozidlo s modrým majákom má prednosť
To, že Turek podľa svojich slov vošiel do križovatky na zelenú, ešte samo osebe neurčuje vinníka nehody. Krajský koordinátor BESIP pre Stredočeský kraj Ondřej Žabenský pre Seznam Zprávy vysvetlil, že vozidlo používajúce modré výstražné svetlo má právo prednostnej jazdy.
„Ak nemocničné vozidlo iba takzvane blikalo, stále má prednosť. Nezáleží na tom, či v danej chvíli používa zvukovú a svetelnú signalizáciu naraz alebo osobitne. Vždy má prednosť v jazde,“ uviedol Žabenský.
Ostatní vodiči mu podľa neho musia umožniť bezpečný a plynulý prejazd. Zároveň však upozornil, že ani vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nemôže konať bez ohľadu na situáciu.
„Má síce právo prednosti, ale musí dávať pozor, aby nespôsobil škodu sebe alebo ostatným,“ zdôraznil expert. Práve preto podľa neho nemožno bez policajného vyšetrovania jednoznačne určiť vinníka konkrétnej nehody.
Žabenský zároveň potvrdil, že vozidlo s výstražným znamením môže v prípade potreby využiť aj električkový pás, ak vodič vyhodnotí takúto trasu ako rýchlejšiu a bezpečnejšiu.
Viezlo krvné doštičky pre pacienta
Nemocničné auto nebolo klasickou sanitkou prevážajúcou pacienta. Išlo o vozidlo určené na transport krvi a ďalšieho biologického materiálu.
Podľa Českej televízie smerovalo medzi nemocnicami na Vinohradoch a Homolke a viezlo transfúznu dávku krvných doštičiek určenú na urgentné podanie pacientovi.
„V okamihu, keď došlo k dopravnej nehode, bol tento biologický materiál, bohužiaľ, už nepoužiteľný, zničený a poškodený. Okamžite sme preto vyslali ďalšie vozidlo po novú dávku trombocytov, aby sme ich mohli pacientovi podať včas,“ uviedla hovorkyňa Fakultnej nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová.
Vodič utrpel poranenie hlavy
Najhoršie následky nehody utrpel 59-ročný vodič nemocničného vozidla. Pražskí záchranári ho po ošetrení previezli do traumacentra.
„Utrpel viacnásobné poranenia vrátane stredne ťažkého poranenia hlavy. Pacient bol kompletne vyšetrený, následne ošetrený a vzhľadom na mechanizmus úrazu transportovaný do traumacentra,“ povedal pre iROZHLAS hovorca pražských záchranárov Karel Kirs. Muž bol pri prevoze pri vedomí.
Samotný Turek krátko po nehode vyjadril nádej, že zranený vodič bude v poriadku. Pre iROZHLAS uviedol, že ho nehoda mrzí.
Polícia zatiaľ vinníka neurčila. Vyhodnocuje okolnosti zrážky a dostupné kamerové záznamy. Nové video však potvrdzuje najmenej jednu dôležitú okolnosť, ktorá bola bezprostredne po nehode predmetom otázok: nemocničné vozidlo pri jazde do križovatky používalo zvukové výstražné znamenie.