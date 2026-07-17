Už nič nebude ako predtým: Smrť nečakane zasiahla klan Kardashianových, prišli o výnimočnú ženu!

USA - Rodinu Kardashianovcov zasiahla mimoriadne smutná správa. Kris Jenner oznámila, že vo veku 91 rokov zomrela jej milovaná mama Mary Jo „MJ“ Shannon.
Žena, ktorú fanúšikovia poznali z reality šou Keeping Up with the Kardashians aj The Kardashians, bola dlhé roky nenápadnou, no mimoriadne dôležitou oporou celej slávnej rodiny.
„Moje srdce je rozbité na milión kúskov,“ napísala Kris Jenner v emotívnom príspevku na Instagrame. Svoju mamu označila za srdce celej rodiny a priznala, že slová nedokážu opísať bolesť zo straty ženy, ktorá ju naučila všetko podstatné – bezpodmienečne milovať, byť silná a vážiť si každý okamih strávený s blízkymi.
Mary Jo, ktorú všetci oslovovali jednoducho MJ, si získala fanúšikov svojím šarmom, humorom a pokojnou povahou. Hoci nikdy nevyhľadávala slávu, pravidelne sa objavovala po boku dcéry Kris aj svojich slávnych vnučiek Kim, Kourtney, Khloé, Kendall a Kylie. Diváci si ju obľúbili natoľko, že sa stala jednou z najmilovanejších tvárí rodinných reality šou.
Pred rokmi vlastnila úspešný detský butik v San Diegu a práve od nej mala Kris zdediť podnikateľského ducha, ktorý neskôr pomohol vybudovať miliardové impérium Kardashianovcov.
Kris sa ešte pred niekoľkými mesiacmi rozplývala nad tým, aká výnimočná jej mama bola. Prezradila, že si telefonovali každý deň a MJ napriek vysokému veku odmietala odísť z vlastného domu či vzdať sa svojej nezávislosti. Práve jej životná energia bola pre rodinu veľkou inšpiráciou.
Odchod milovanej matriarchy zanechal v slávnej rodine obrovské prázdno. Kris vo svojom odkaze zdôraznila, že hoci je ich srdce zlomené, útechu nachádzajú vo všetkých krásnych spomienkach a hodnotách, ktoré im MJ počas života odovzdala.
Jej odkaz podľa Kris bude žiť ďalej v deťoch, vnúčatách aj pravnúčatách. Žena, ktorá bola dlhé roky tichou silou jednej z najslávnejších rodín sveta, navždy zostane jej neoddeliteľnou súčasťou.