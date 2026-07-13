Desivé varovanie experta: Putin nikdy neprestane s Ukrajinou bojovať! Nemôže si to dovoliť

MOSKVA - Vladimir Putin si podľa znalca ruského režimu nemôže dovoliť ukončiť vojnu na Ukrajine. Mier by totiž mohol ohroziť jeho moc a obrátiť pozornosť Rusov proti systému, ktorý okolo seba celé roky budoval.
Ruský prezident Vladimir Putin nemá priestor na to, aby vojnu proti Ukrajine jednoducho ukončil. Tvrdí to britsko-americký finančník a dlhoročný kritik Kremľa Bill Browder, ktorý dlhé roky podnikal v Rusku a patril medzi najväčších zahraničných investorov v krajine. Podľa neho sa vojna stala neoddeliteľnou súčasťou systému, ktorý Putinovi pomáha udržať sa pri moci.
Browder v rozhovore pre denník The Independent vyhlásil, že prípadná mierová dohoda by mohla znamenať začiatok Putinovho pádu. „Ak uzavrie mierovú dohodu, stratí moc. A ak stratí moc, obesia ho na kandelábri,“ povedal.
Vojna má podľa neho zakryť problémy režimu
Browder tvrdí, že počas rokov sa v Rusku vytvoril systém, v ktorom sa podľa jeho odhadu obrovské štátne bohatstvo presunulo do rúk úzkej skupiny ľudí napojených na Kremeľ. „Putin a množstvo ľudí okolo neho ukradli ruskému štátu bilión dolárov,“ uviedol.
Podľa neho si ruský prezident uvedomuje, že po skončení vojny by sa pozornosť verejnosti mohla obrátiť na vnútorné problémy krajiny, ekonomickú situáciu či majetok vládnucej elity. Práve preto podľa Browdera potrebuje, aby konflikt pokračoval.
„Postupom času si uvedomil, že ukradol príliš veľa peňazí a raz sa ľudia veľmi rýchlo nahnevajú. Čo urobíte, keď sa bojíte vlastných ľudí? Vytvoríte vonkajšieho nepriateľa a začnete vojnu. Preto sa táto vojna neskončí,“ myslí si.
Zdôraznil však, že ide o jeho hodnotenie fungovania Putinovho režimu, nie o informácie z prostredia Kremľa.
Moskva podľa viacerých signálov nechystá ústup
Aj posledné udalosti naznačujú, že Rusko zatiaľ neuvažuje o ukončení bojov. Agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s uvažovaním Kremľa uviedla, že Putin naďalej verí vo vojenské riešenie konfliktu a napriek medzinárodnému tlaku neplánuje ustúpiť zo svojich cieľov.
Podľa rovnakých zdrojov dokonca pribúdajú náznaky, že Moskva môže v najbližších mesiacoch vojnu ešte vystupňovať. Dôvodom majú byť aj nedávne ukrajinské útoky na strategické objekty v Rusku, ktoré podľa ľudí blízkych Kremľu ruského prezidenta neodradili, ale skôr utvrdili v pokračovaní vojenskej kampane.
Objavujú sa úvahy o novej mobilizácii
Na možnosť ďalšej eskalácie upozornil aj český prezident Petr Pavel. V rozhovore pre britský denník The Telegraph uviedol, že Rusko by mohlo po septembrových parlamentných voľbách pristúpiť k novej vlne mobilizácie.
Podľa Pavla je nepravdepodobné, že by Kremeľ takýto nepopulárny krok urobil ešte pred hlasovaním. Po voľbách sa však situácia môže zmeniť a Rusko by mohlo získať ďalšie desaťtisíce vojakov na pokračovanie vojny.
Ak by sa tieto odhady naplnili, znamenalo by to, že Moskva zatiaľ nepočíta s rýchlym mierovým riešením, ale pripravuje sa na dlhodobý konflikt.
Kritika Kremľa z vlastnej skúsenosti
Bill Browder patrí medzi najznámejších kritikov Vladimira Putina. V minulosti riadil investičný fond Hermitage Capital, ktorý pôsobil v Rusku. Po konflikte s ruskými úradmi krajinu opustil a po smrti svojho právnika Sergeja Magnitského sa stal jedným z hlavných iniciátorov prijatia takzvaných Magnitského zákonov, umožňujúcich sankcionovať osoby podozrivé zo závažného porušovania ľudských práv.
Práve jeho dlhoročné skúsenosti s ruským prostredím spôsobujú, že jeho názory na fungovanie Kremľa pravidelne vyvolávajú pozornosť. Zároveň však ide o hodnotenie jedného z najvýraznejších odporcov Putinovho režimu, nie o oficiálne potvrdené informácie z ruského vedenia.