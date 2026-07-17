Revolúcia v Japonsku sa nekoná: Trón ostane len mužom, hoci cisárskej rodine hrozí vyhynutie

TOKIO - Japonský parlament v piatok schválil novelu zákona o nástupníctve s cieľom vyriešiť problém zmenšujúcej sa cisárskej rodiny. Ponechal v ňom však dlhodobo zakotvené nástupníctvo výlučne mužských potomkov, a to napriek verejnej podpore možnosti, že by na trón nastúpila žena. Informujú o tom agentúry AFP a AP.
Novela zákona umožňuje návrat vzdialených mužských príbuzných starších ako 15 rokov späť do cisárskej rodiny za predpokladu, že nie sú ženatí. Ich budúci synovia by následne mohli získať nárok na nástupníctvo na trón. Ide o členov 11 vetiev cisárskej rodiny, ktoré boli po porážke Japonska v druhej svetovej vojne vyradené z oficiálneho registra cisárskeho rodu.
Nové pravidlá zároveň rušia doterajšiu prax, podľa ktorej ženy po sobáši s mužom, ktorý mal neurodzený pôvod, strácali postavenie členiek cisárskej rodiny. Ich deti však aj naďalej nebudú môcť nastúpiť na trón. Cisársky dvor v Japonsku sa riadi prísnymi pravidlami, podľa ktorých môžu na trón nastúpiť len mužskí potomkovia pochádzajúci z mužskej línie cisárskeho rodu. V súčasnosti jediným takým následníkom je 19-ročný princ Hisahito, ktorý je synovcom cisára Naruhita. Ďalším v poradí po ňom je cisárov 90-ročný strýko.
Jediný mladý dedič trónu
Cisárska rodina má v súčasnosti 16 členov, z toho päť mužov – cisára, jeho brata, princa Hisahita, bývalého cisára Akihita a jeho brata. Cisár Naruhito má dcéru Aiko, ktorá by podľa súčasných pravidiel po sobáši s mužom neurodzeného pôvodu prišla o svoje postavenie v cisárskej rodine. Konzervatívci vrátane japonskej premiérky Sanae Takaičiovej trvajú na tom, že mužská rodová línia je „jediným zdrojom cisárovej autority a legitimity“. Historici však tvrdia, že systém, v ktorom sú dedičmi len mužskí potomkovia, je v súčasnosti neudržateľný. Krajina vo všeobecnosti zápasí s rýchlo starnúcou a ubúdajúcou populáciou.
Japonsko malo vo svojej histórii celkom osem cisárovien. Posledná z nich - Go-Sakuramači - vládla v rokoch 1762 až 1771. Dedičstvo po mužskej línii bolo prvýkrát ustanovené v zákone z roku 1890, ktorý bol vo veľkej miere prevzatý do súčasnej verzie z roku 1947. Prieskum verejnej mienky z mája podľa agentúry AFP ukázal, že 72 percent respondentov podporuje prijatie takých zmien, ktoré by umožnili ženám zasadnúť na cisársky trón.