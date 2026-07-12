Nedeľa12. júl 2026, meniny má Nina, zajtra Margita

DRAHOTA v Chorvátsku odrádza turistov: FOTO Reštaurácie zívajú prázdnotou, CENNÍK jedál mnohých zaskočí

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

MEDULIN - V známom chorvátskom letovisku Medulin sa mení dovolenková realita. Tam, kde sa kedysi čakalo v rade na voľný stôl, dnes obsluha postáva pri prázdnych terasách. Vysoké ceny jedál odrádzajú turistov a chorvátska sezóna začína ukazovať trhliny, ktoré už neprehliada ani samotný minister cestovného ruchu.

Reštaurácie v chorvátskej Meduline, ktoré bývali v júli tradične preplnené turistami, dnes často zívajú prázdnotou. A hoci ide o jedno z najnavštevovanejších miest v Istrii, realita sezóny 2026 ukazuje, že návštevníci si dnes dvakrát premyslia, kde a koľko minú. Ceny sú totiž pre mnohých tvrdým prekvapením. 

DRAHOTA v Chorvátsku odrádza
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Za bežné jedlá si turisti v Meduline zaplatia výrazne viac než pred pár rokmi, ukazujú ceny jednej z miestnych reštaruácií. Kalamáre stoja 18,50 až 21,50 eura, tuniakový steak 22 eur, rybacia misa pre dvoch vyjde na 52,50 eura a tradičné stredomorské jedlo - čierne rizoto na 19 eur. Za hovädzí biftek si turisti zaplatia od 32 do 40 eur, T‑bone steak vychádza na 11 eur za 100 gramov. Aj obyčajné gnocchi s krevetami stoja 20 eur.

Galéria: Ceny v jednej z reštaurácií v chorvátskom letovisku Medulin

Porovnateľné s našimi cenami sú napríklad ceny pizze - napríklad Margherita stojí 9 eur, pizza Capricciosa 10,50 eura. Aj ceny šalátov si prijateľné, napríklad za miešaný šalát zaplatia turisti 5,50 eura, za veľký šalát Arcobaleno s kuracím mäsom 12,50 eura. Balkánska gril misa pre 2 osoby stojí 38,00 eur. Paradajková polievka vyjde na 5 eur, rybacia je o dve eurá drahšia.

Pre rodiny či väčšie skupiny sa tak večera v Meduline ľahko vyšplhá na 70–120 eur, čo je suma, ktorú mnohí turisti už jednoducho nie sú ochotní zaplatiť. Výsledok je viditeľný na prvý pohľad - prázdne terasy, voľné stoly aj v čase večerného náporu a personál, ktorý namiesto obsluhy čaká na hostí.

DRAHOTA v Chorvátsku odrádza
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa analýzy agentúry Ipsos celkovo zdražel v Chorvátsku modelový dovolenkový kôš približne o 79 %. Problémom nie sú len ceny jedál. "Tu zohráva výraznú rolu najmä ubytovanie, ktoré má v modeli vyššiu váhu,“ dodal analytik.

Turisti majú menej peňazí a konkurencia rastie, reaguje na situáciu chorvátsky minister

Na problém upozornil aj chorvátsky minister cestovného ruchu Tonči Glavina. V rozhovore pre HRT priznal, že návštevníci míňajú menej než v minulých rokoch a ich kúpna sila klesá. Chorvátsko podľa jeho slov čelí oveľa silnejšej konkurencii zo strany ostatných krajín Stredomoria, ktoré upravili ceny tak, aby prilákali turistov. Chorvátski podnikatelia musia preto podľa neho svoje ceny nastaviť rozumne, ak chcú zostať konkurencieschopní. Domnieva sa, že práve cenová politika jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú výber destinácie.

Chorvátsko v šoku: Turizmus hlási obrovskú dieru, TOTO ubytovatelia nezažili dlhé roky! Prečítajte si tiež

Chorvátsko v šoku: Turizmus hlási obrovskú dieru, TOTO ubytovatelia nezažili dlhé roky!

Glavina uviedol, že v júni prišlo do Chorvátska približne 3,1 milióna turistov, čo je pokles o 7 % oproti minulému roku. Počet prenocovaní klesol o 6 % na 15,4 milióna. Minister však zdôraznil, že čísla treba vnímať v kontexte rekordných sezón a meniacich sa cestovateľských trendov v Európe.

Viac o téme: CenyChorvátskoPrázdnoTuristická sezóna
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nočná mora slovenských dovolenkárov:
Nočná mora slovenských dovolenkárov: Plážoví zlodeji pritvrdzujú, na toto si dajte v Chorvátsku pozor
Zahraničné
Perutýn
Kúpanie v Chorvátsku je zase nebezpečnejšie: V mori sa objavuje ďalšia jedovatá ryba! TOTO je ona
Zahraničné
Ilustračné foto
Chorvátsko v šoku: Turizmus hlási obrovskú dieru, TOTO ubytovatelia nezažili dlhé roky!
Zahraničné
Kadiaľ je najlepšie ísť
Kadiaľ je najlepšie ísť do Chorvátska? Mihál sa podelil o dlhoročné skúsenosti: TOTO je najlepšia cesta a čas
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Festival Pohoda: Jana Kirschner a Robert Balzar Trio
Festival Pohoda: Jana Kirschner a Robert Balzar Trio
Správy
Video zachytáva ruský útok v meste Sumy, ľudia sa kryjú a vlastným telom ochraňujú svoje deti
Video zachytáva ruský útok v meste Sumy, ľudia sa kryjú a vlastným telom ochraňujú svoje deti
Správy
Po rozchodovom trápení svitá na lepšie časy: Diana a Roman urobili tú najlepšiu vec!
Po rozchodovom trápení svitá na lepšie časy: Diana a Roman urobili tú najlepšiu vec!
Prominenti

Domáce správy

Slovenská strela
Legendárna Slovenská strela oslavuje 90 rokov: Lietadlo na koľajniciach predstihlo svoju dobu
Domáce
Čo sa to vlastne
Čo sa to vlastne dialo neďaleko letiska? Explózie bolo počuť na kilometre, ODBORNÍK ukázal na možnú príčinu
Domáce
FOTO Ilustračné foto
Motoristom ostali len oči pre plač: Ceny palív RAKETOVO stúpajú! Nafta sa vyrovnáva benzínu, čo predpovedá analytik?
Domáce
Parlament v Bratislave prechádza veľkou rekonštrukciou: Vymieňajú presklené steny, práce stoja milióny eur
Parlament v Bratislave prechádza veľkou rekonštrukciou: Vymieňajú presklené steny, práce stoja milióny eur
Bratislava

Zahraničné

FOTO DRAHOTA v Chorvátsku odrádza
DRAHOTA v Chorvátsku odrádza turistov: FOTO Reštaurácie zívajú prázdnotou, CENNÍK jedál mnohých zaskočí
Zahraničné
Donald Trump
U Trumpa zavládol smútok: Náhla SMRŤ vo Washingtone, odišiel muž, ktorý ho vo vojne proti Iránu podporoval!
Zahraničné
Neskutočná tragédia: Na známych
Neskutočná tragédia: Na známych pretekoch v Česku VYHASLI životy dvoch motorkárov, celý program zrušili!
Zahraničné
FOTO Ozbrojení muži zablokovali cestu
Americký kongresman zažil horor v Izraeli: Zadržali ho ozbrojení osadníci! Zasahovala aj armáda
Zahraničné

Prominenti

Malá Lilibet oslávila piate
Harry rozplakal kráľa aj Britániu: Prezradil, aký rituál dodržiava na narodeniny Diany!
Zahraniční prominenti
Párty plná celebritných detí,
Po rozchodovom trápení prišiel netradičný krok: Hágerová a Juraško urobili tú najlepšiu vec!
Domáci prominenti
Prešlo viac ako 10
Prešlo viac ako 10 rokov od jej výhry: Aha, ako dnes vyzerá Gyöngyi Bodišová!
Domáci prominenti
Eva Pavlíková
Hviezda seriálu Sľub Eva Pavlíková musela prerušiť nakrúcanie: Skončila na operačnom stole!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mladí platia za jediné
Mladí platia za jediné – aby mohli dve hodiny ležať na tráve: Nový trend bojuje proti vyhoreniu
Zaujímavosti
Nové zistenia o blízkej
Nové zistenia o blízkej exoplanéte potešili vedcov! Podmienky môžu priať mimozemskému životu
Zaujímavosti
Na koncert prišli prezlečení
Na koncert prišli prezlečení za rappera: Pitbullovi fanúšikovia vytvorili bizarný rekord!
Zaujímavosti
Maslo alebo margarín? Chemici
Maslo alebo margarín? Chemici vysvetľujú, prečo sa správajú úplne inak a ktorý je vhodnejší pre zdravie
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk

Ekonomika

Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Elon Musk má problém: Uniknutý plán Ruska a Číny ukazuje, ako chcú vymazať Starlink z oblohy!
Elon Musk má problém: Uniknutý plán Ruska a Číny ukazuje, ako chcú vymazať Starlink z oblohy!
„Keď ju miluješ…“: Dokážete doplniť najznámejšie reklamné slogany? Otestujte sa! (kvíz)
„Keď ju miluješ…“: Dokážete doplniť najznámejšie reklamné slogany? Otestujte sa! (kvíz)
Nekonečné scrollovanie pod paľbou: Meta má zmeniť Facebook aj Instagram, inak jej hrozí obria pokuta!
Nekonečné scrollovanie pod paľbou: Meta má zmeniť Facebook aj Instagram, inak jej hrozí obria pokuta!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľné filmovanie a červená karta! Zápas Argentíny poznačil totálny skrat
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľné filmovanie a červená karta! Zápas Argentíny poznačil totálny skrat
MS vo futbale
VIDEO Veľký návrat McGregora v UFC skončil už po minúte: Som úplne na dne
VIDEO Veľký návrat McGregora v UFC skončil už po minúte: Som úplne na dne
Bojové športy
MS VO FUTBALE 2026 Bol gól Angličanov regulárny? Nastala poriadne kuriózna situácia, FIFA reaguje!
MS VO FUTBALE 2026 Bol gól Angličanov regulárny? Nastala poriadne kuriózna situácia, FIFA reaguje!
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Jedni sa radujú, druhí smútia: Veľká dráma Anglicka s Nórskom, rozhodlo predĺženie!
MS VO FUTBALE 2026 Jedni sa radujú, druhí smútia: Veľká dráma Anglicka s Nórskom, rozhodlo predĺženie!
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
Klasické testy
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Motivácia a produktivita
Týchto 5 znamení čaká v druhej polovici roka veľký úspech: Usmeje sa šťastie aj na vás?
Týchto 5 znamení čaká v druhej polovici roka veľký úspech: Usmeje sa šťastie aj na vás?
KarieraInfo.sk
Veľký prehľad: Zručnosti pre trh práce 2026. Ako získať príspevok na kurz ako zamestnaný aj nezamestnaný?
Veľký prehľad: Zručnosti pre trh práce 2026. Ako získať príspevok na kurz ako zamestnaný aj nezamestnaný?
Domáce
V Banskej Bystrici vyrastie hala za 12 miliónov eur, prácu nájdu stovky ľudí
V Banskej Bystrici vyrastie hala za 12 miliónov eur, prácu nájdu stovky ľudí
Domáce

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Kysnutie cesta v rozhorúčenom aute: Bláznivý trik, ktorý skutočne funguje
Kysnutie cesta v rozhorúčenom aute: Bláznivý trik, ktorý skutočne funguje
Rady a tipy
Chcete zdravšie piecť? Skúste orechovú múku
Chcete zdravšie piecť? Skúste orechovú múku
Rady a tipy

Technológie

Americké vesmírne sily majú novú zbraň Meadowlands. Nepriateľské satelity dokáže umlčať bez jediného výstrelu
Americké vesmírne sily majú novú zbraň Meadowlands. Nepriateľské satelity dokáže umlčať bez jediného výstrelu
Armádne technológie
Modžtaba Chameneí sľúbil pomstu za smrť svojho otca. „Je to požiadavka národa,“ vyhlásil
Modžtaba Chameneí sľúbil pomstu za smrť svojho otca. „Je to požiadavka národa,“ vyhlásil
Moderná vojna a konflikty
Baktéria z čreva žaby po jedinej dávke odstránila nádory u myší. V experimente prekonala chemoterapiu aj imunoterapiu
Baktéria z čreva žaby po jedinej dávke odstránila nádory u myší. V experimente prekonala chemoterapiu aj imunoterapiu
Veda a výskum
VIDEO: Rusko práve nasadilo nový AI dron Molnija. Útočí bez spojenia s operátorom a bežné rušičky naň nemusia stačiť
VIDEO: Rusko práve nasadilo nový AI dron Molnija. Útočí bez spojenia s operátorom a bežné rušičky naň nemusia stačiť
Armádne technológie

TN LIVE

Polícia varuje Handlovčanov: Medveďa spozorovali pri obľúbenom supermarkete
Polícia varuje Handlovčanov: Medveďa spozorovali pri obľúbenom supermarkete
Domáce
Zomrel vplyvný senátor a spojenec Trumpa Lindsey Graham. Známy bol tvrdým postojom voči Rusku a Iránu
Zomrel vplyvný senátor a spojenec Trumpa Lindsey Graham. Známy bol tvrdým postojom voči Rusku a Iránu
Zahraničné
Irán stupňuje konflikt. Zasiahol ďalšie plavidlo v Hormuzskom prielive
Irán stupňuje konflikt. Zasiahol ďalšie plavidlo v Hormuzskom prielive
Zahraničné
Festival sa zmenil na krvavú drámu. Streľba v Kanade si vyžiadala obete
Festival sa zmenil na krvavú drámu. Streľba v Kanade si vyžiadala obete
Zahraničné

Bývanie

5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Takéto interiéry boli kedysi všade, no už vyšli z módy. Týmto farbám sa radšej vyhnite, domov bude pôsobiť zastaralo
Takéto interiéry boli kedysi všade, no už vyšli z módy. Týmto farbám sa radšej vyhnite, domov bude pôsobiť zastaralo

Pre kutilov

Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Záhrada
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
Stavebný materiál
Nenechajte stromy divoko zarásť! Júlový rez, ktorý rozhodne o úrode
Nenechajte stromy divoko zarásť! Júlový rez, ktorý rozhodne o úrode
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Novou šampiónkou Wimbledonu je Češka. Linda Nosková prepísala históriu v napínavom finále s krajankou
Zahraničné celebrity
Novou šampiónkou Wimbledonu je Češka. Linda Nosková prepísala históriu v napínavom finále s krajankou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
DRAHOTA v Chorvátsku odrádza
Zahraničné
DRAHOTA v Chorvátsku odrádza turistov: FOTO Reštaurácie zívajú prázdnotou, CENNÍK jedál mnohých zaskočí
Čo sa to vlastne
Domáce
Čo sa to vlastne dialo neďaleko letiska? Explózie bolo počuť na kilometre, ODBORNÍK ukázal na možnú príčinu
Neskutočná tragédia: Na známych
Zahraničné
Neskutočná tragédia: Na známych pretekoch v Česku VYHASLI životy dvoch motorkárov, celý program zrušili!
Tragédia uprostred FESTIVALU: Streľba
Zahraničné
Tragédia uprostred FESTIVALU: Streľba na ulici, minimálne DVE obete a páchateľ na ÚTEKU!

Ďalšie zo Zoznamu