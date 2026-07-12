DRAHOTA v Chorvátsku odrádza turistov: FOTO Reštaurácie zívajú prázdnotou, CENNÍK jedál mnohých zaskočí

MEDULIN - V známom chorvátskom letovisku Medulin sa mení dovolenková realita. Tam, kde sa kedysi čakalo v rade na voľný stôl, dnes obsluha postáva pri prázdnych terasách. Vysoké ceny jedál odrádzajú turistov a chorvátska sezóna začína ukazovať trhliny, ktoré už neprehliada ani samotný minister cestovného ruchu.
Reštaurácie v chorvátskej Meduline, ktoré bývali v júli tradične preplnené turistami, dnes často zívajú prázdnotou. A hoci ide o jedno z najnavštevovanejších miest v Istrii, realita sezóny 2026 ukazuje, že návštevníci si dnes dvakrát premyslia, kde a koľko minú. Ceny sú totiž pre mnohých tvrdým prekvapením.
Za bežné jedlá si turisti v Meduline zaplatia výrazne viac než pred pár rokmi, ukazujú ceny jednej z miestnych reštaruácií. Kalamáre stoja 18,50 až 21,50 eura, tuniakový steak 22 eur, rybacia misa pre dvoch vyjde na 52,50 eura a tradičné stredomorské jedlo - čierne rizoto na 19 eur. Za hovädzí biftek si turisti zaplatia od 32 do 40 eur, T‑bone steak vychádza na 11 eur za 100 gramov. Aj obyčajné gnocchi s krevetami stoja 20 eur.
Porovnateľné s našimi cenami sú napríklad ceny pizze - napríklad Margherita stojí 9 eur, pizza Capricciosa 10,50 eura. Aj ceny šalátov si prijateľné, napríklad za miešaný šalát zaplatia turisti 5,50 eura, za veľký šalát Arcobaleno s kuracím mäsom 12,50 eura. Balkánska gril misa pre 2 osoby stojí 38,00 eur. Paradajková polievka vyjde na 5 eur, rybacia je o dve eurá drahšia.
Pre rodiny či väčšie skupiny sa tak večera v Meduline ľahko vyšplhá na 70–120 eur, čo je suma, ktorú mnohí turisti už jednoducho nie sú ochotní zaplatiť. Výsledok je viditeľný na prvý pohľad - prázdne terasy, voľné stoly aj v čase večerného náporu a personál, ktorý namiesto obsluhy čaká na hostí.
Podľa analýzy agentúry Ipsos celkovo zdražel v Chorvátsku modelový dovolenkový kôš približne o 79 %. Problémom nie sú len ceny jedál. "Tu zohráva výraznú rolu najmä ubytovanie, ktoré má v modeli vyššiu váhu,“ dodal analytik.
Turisti majú menej peňazí a konkurencia rastie, reaguje na situáciu chorvátsky minister
Na problém upozornil aj chorvátsky minister cestovného ruchu Tonči Glavina. V rozhovore pre HRT priznal, že návštevníci míňajú menej než v minulých rokoch a ich kúpna sila klesá. Chorvátsko podľa jeho slov čelí oveľa silnejšej konkurencii zo strany ostatných krajín Stredomoria, ktoré upravili ceny tak, aby prilákali turistov. Chorvátski podnikatelia musia preto podľa neho svoje ceny nastaviť rozumne, ak chcú zostať konkurencieschopní. Domnieva sa, že práve cenová politika jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú výber destinácie.
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Glavina uviedol, že v júni prišlo do Chorvátska približne 3,1 milióna turistov, čo je pokles o 7 % oproti minulému roku. Počet prenocovaní klesol o 6 % na 15,4 milióna. Minister však zdôraznil, že čísla treba vnímať v kontexte rekordných sezón a meniacich sa cestovateľských trendov v Európe.