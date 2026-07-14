Kúpili ste si TÚTO omáčku alebo syr? Môžete skončiť v nemocnici! Úrady nariadili OKAMŽITÉ stiahnutie z predaja

BRATISLAVA - Slovenská veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR stiahla z trhu známu omáčku Tabasco Sriracha kvôli neoznačenému silnému alergénu. Inšpektori zároveň odhalili syry s nebezpečnou baktériou Listeria monocytogenes. Po konzumácii syrových nití skončil jeden človek v nemocnici, pričom výrobok sa predával z kufra auta pred kostolom v obci Lutiše.
Nebezpečná omáčka
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Bratislava mesto v bratislavskej prevádzke Billa s.r.o. na Saratovskej ulici odber vzorky výrobku "McIlhenny Co., Tabasco Sriracha Sauce – omáčka s červenými chilli papričkami a s cesnakom 256 ml", zo šarže s označením LOT 062025 a dátumom minimálnej trvanlivosti do 20. 12. 2026.
"Analýzou vzorky v ŠVPU-VPÚ Bratislava bola metódou ELISA zistená prítomnosť arašídov, ktoré nie sú uvedené v zložení výrobku," približujú potravinári s tým, že nevyhovujúci výrobok bol na sklad spoločnosti SNICO s.r.o. v Liptovskom Mikuláši dodaný v množstve 336 kartónov, t.j. 4032 kusov (1209,6 kg) od dodávateľa Mautner Markhof Feinkost GmbH. Výrobok bol distribuovaný odberateľom na Slovensku.
Arašidy sú silným alergénom
Arašidy patria medzi najsilnejšie alergény, takže aj stopové množstvo môže vyvolať prudkú odpoveď. Reakcie sa zvyčajne objavia v priebehu niekoľkých minút až dvoch hodín, pričom môžu byť mierne, ale taktiež hrozí u alergika anafylaktický šok, čo je už život ohrozujúci stav a okamžitá potreba lekárskej starostlivosti a hospitalizácie.
"Inšpektori nariadili zákaz umiestňovať výrobok na trh a zabezpečiť informáciu pre konečného spotrebiteľa. Prevádzkovateľ informoval odberateľov o nevyhovujúcom výrobku e-mailom. Celkovo bolo stiahnutých z predaja 1313 kusov výrobku," dodáva ŠVPS SR.
Po konzumácii syrových výrobkov museli hospitalizovať pacienta, zistili infekciu listeriou
RVPS Žilina zase rieši prípad nebezpečných mliečnych výrobkov, ktoré sa predávali z kufra osobného auta pred kostolom v obci Lutiše. Po konzumácii syrových nití skončil jeden človek v nemocnici, pričom laboratórne vyšetrenia potvrdili infekciu baktériou Listeria monocytogenes, predstavujúca závažné zdravotné riziko pre spotrebiteľov.
RVPS Žilina konala na základe žiadosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý upozornil na podozrivý výrobok "syrové nite", zakúpené 13. júna 2026 od neznámej súkromnej osoby. "V čase kontroly RVPS Žilina zistila umiestňovanie na trh mliečnych výrobkov na priestranstve pred kostolom v obci 013 05 Lutiše z osobného auta poľským predajcom. Výrobky boli uchovávané v kufri auta v dvoch plastových prepravkách, balené v mikroténových vreckách a ďalej boli výrobky uchovávané v dvoch plastových prenosných chladiacich boxoch. Počas kontroly si zákazníci kupovali tovar a zaplatili v hotovosti. Doklad o predaji nebol vystavený," opisujú priebeh potravinári, podľa ktorých neboli potraviny uchovávané vo vyhovujúcich teplotách.
Dodávajú, že v rámci kontroly boli odobraté štyri úradné vzorky na laboratórne vyšetrenie do ŠVPÚ VPÚ Dolný Kubín. "Vo výrobkoch Oštiepok veľký a Oštiepok veľký údený bola dokázaná prítomnosť Listeria monocytogenes," informuje ŠVPS SR. Inšpektori na mieste nariadili kontrolovanému subjektu okamžitý zákaz predaja všetkých mliečnych výrobkov a ich stiahnutie z trhu a taktiež znehodnotenie výrobkov chemickými prostriedkami, aby sa zabránilo ich ďalšiemu predaju.