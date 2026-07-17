Sulík si zastával syna, prišla studená sprcha... Partner známej herečky: Daj mu dve po papuli!

BRATISLAVA - Zastal sa svojho syna, no namiesto pochopenia prišla facka! Bývalý predseda SaS Richard Sulík odmietol verejne odsúdiť správanie svojho syna Filipa, na čo ostro zareagoval partner herečky Natália Puklušovej... a adresoval mu poriadne tvrdé slová.
Richard Sulík sa opäť ocitol v centre pozornosti. Tentoraz však nie pre svoje politické kroky, ale pre postoj k svojmu synovi Filipovi Sulíkovi, ktorý sa v minulosti viackrát dostal pod paľbu kritiky pre svoje verejné vystupovanie, ostrý slovník a kontroverzné vyjadrenia na sociálnych sieťach. Práve správanie jeho syna bolo jedným z dôvodov, prečo sa od neho začali dištancovať aj niektorí predstavitelia strany SaS. V strane zaznievali výhrady voči tomu, ako Filip Sulík komunikuje na verejnosti, pričom časť členov očakávala, že Richard Sulík zaujme jasnejší odstup od jeho výrokov.
Bývalý šéf liberálov však takýto krok odmietol. Svojho syna označil za dospelého človeka, ktorý nesie zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. „Môj syn má 30 rokov. Je to dospelý človek, živí sa sám a ja budem prvý, ktorý bude brániť jeho slobodu slova a to, čo on robí. Pokiaľ je to v súlade so zákonmi, tak nech si robí, čo uzná za vhodné,“ povedal v najnovšom vyjadrení Sulík, ktorý verejné pranierovanie svojho syna odmieta. „To neznamená, že ja súhlasím so všetkým, čo môj Filip robí, ale ja žiadne špinavé prádlo na verejnosti neprepieram a už vonkoncom to nebudem robiť voči svojmu synovi,“ uviedol.
Jeho slová však vyvolali ostrú reakciu Michala Marguša, partnera známej herečky Natálie Puklušovej. Ten si pri hodnotení Sulíkovho postoja servítku pred ústa rozhodne nedával. „Bratu, každý emočne a psychicky zdravý otec by takému synovi dal dve po papuli, síce pardon nedal, keďže by vedel, že to je výsledok výchovy,“ napísal pod videom Marguš.
Vo svojom komentári pokračoval ešte ostrejšie. Filipa Sulíka označil za človeka s podľa neho neprijateľným správaním a Richardovi Sulíkovi odkázal, že podľa neho mal zaujať jednoznačnejší postoj. „Teraz máte príležitosť postaviť sa k tomu ako chlap, ale čo robíte? Zasa vykrúcačky ako malý chlapec s otrepanou pesničkou o slobode slova,“ uviedol.
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