Putin nemá riešenie pre vojnu na Ukrajine: Biden podpísal zákon, ktorý zefektívni dodávanie zbraní

Biden na benefičnom podujatí vo Washingtone uviedol, že Putin sa podľa neho mylne domnieval, že invázia na Ukrajinu rozdelí Severoatlantickú alianciu a Európsku úniu. "Som presvedčený, že Putin veril, že dokáže zlomiť NATO, že veril, že rozbije Európsku úniu," uviedol Biden, podľa ktorého sa Západ namiesto toho spoločne postavil na stranu Ukrajiny.

Šéf Bieleho domu zároveň uviedol, že si o Putinovi myslí, že je vypočítavý, pričom Biden vyjadril obavy, že Putin nemá v súčasnosti riešenie pre vojnu na Ukrajine. "Snažím sa prísť na to, čo s tým urobíme," uviedol Biden.

Galéria fotiek (8) Americký prezident Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Ruské sily sa totiž stiahli zo severu Ukrajiny a z okolia Kyjeva po tom, ako narazili na silný odpor Ukrajincov. Rusko, ktoré nazýva inváziu špeciálnou vojenskou operáciou, následne vyslalo na Ukrajinu ešte viac vojakov a minulý mesiac spustilo rozsiahly útok na východe Ukrajiny, pripomína agentúra Reuters. Tá tiež upozorňuje na to, že ruským jednotkám sa napriek tomu na východe Ukrajiny darí postupovať iba pomaly.

Zákon o pôžičke a prenájme

Americký prezident Joe Biden v pondelok podpísal zákon, ktorý umožní urýchliť dodávky zbraní na Ukrajinu. Tento zákon je pritom založený na opatrení z čias druhej svetovej vojny, ktoré pomohlo Spojeným štátom a ich spojencom poraziť nacistické Nemecko. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá o tom informovala v noci na utorok.

Biden podpísal zákon, ktorým obnovil tzv. Zákon o pôžičke a prenájme (Lend-Lease Act) z čias druhej svetovej vojny, vo svojej Oválnej pracovni za prítomnosti novinárov, pričom uviedol, že Spojené štáty podporujú Ukrajincov bojujúcich za svoju vlasť a demokraciu v brutálnej vojne ruského prezidenta Vladimira Putina.

Šéf Bieleho domu zároveň uviedol, že si uvedomuje, že Spojené štáty vynaložili na pomoc Ukrajine už niekoľko miliárd dolárov. "Cena za boj je vysoká, no ustupovanie agresii by bolo ešte drahšie," cituje Bidena denník The Washington Post.

Zákon o pôžičke a prenájme, ktorý zefektívni dodávanie zbraní na Ukrajinu, je podľa Bieleho domu založený na programe z čias druhej svetovej vojny, ktorý pomohol Európe ubrániť sa proti nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi. Americký prezident pritom zdôraznil, že zákon podpisuje deň po tom, ako si Spojené štáty a krajiny západnej Európy pripomenuli porážku Hitlerovho Nemecka v roku 1945.

Biden si pripomenul aj Deň Európy

Biden tiež pripomenul, že v pondelok 9. mája je tiež Deň Európy, keď sa oslavuje založenie Európskej únie v roku 1950, a teda aj vznik "ekonomickej mocnosti" a "globálnej mierovej sily".

Od začiatku ruskej vojenskej invázie doručili Spojené štáty na Ukrajinu zbrane a muníciu v hodnote vyše 3,7 miliardy dolárov. Americký Kongres v marci tiež schválil federálny rozpočet, ktorého súčasťou bola aj finančná pomoc pre Ukrajinu v hodnote 13,6 miliardy dolárov. Biden zároveň požiadal Kongres, aby schválil veľký balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote 33 miliárd dolárov, ktorý by zahŕňal vojenskú pomoc vo výške 20 miliárd dolárov, pripomína DPA.