PRVÉ REAKCIE po Zelenského príhovore v parlamente: Odchod extrémistov bola hanba, člen Smeru prekvapil, bolo to silné!

VIDEO Príhovor Volodymyra Zelenského v slovenskom parlamente:

Zelenskému sa poďakoval aj premiér Heger

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa za Slovensko poďakoval Zelenskému za jeho slová a tiež dodal, že naša krajina bude v rámci pomoci pokračovať aj naďalej.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Facebook/Eduard Heger - predseda vlády SR

Mikulec je rád, že sa Slovensko ako krajina zomklo

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) rovnako ocenil príhovor Zelenského v parlamente. Je rád, že sme sa ako krajina zomkli a ukázali srdce pre Ukrajinu, ktorej sme podali pomocnú ruku.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Facebook/Roman Mikulec - minister vnútra SR

Poslanci ĽSNS odišli počas prejavu

Ešte priamo počas prvých minút rozprávania Zelenského sa totiž zo svojich stoličiek zdvihli predstavitelia ĽSNS-kotlebovcov a teatrálne odišli.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Je to hanba, tvrdí Stančík

Toto mimoriadne nevhodné gesto neušlo ani najmladšiemu poslancovi OĽaNO Andrejovi Stančíkovi, ktorý hovorí o hanbe, pričom skritizoval aj lídra Smeru.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Facebook/Andrej Stančík

Ich odchod komentoval na sociálnej sieti aj minister životného protredia Ján Budaj (OĽaNO).

Galéria fotiek (12) Zdroj: Facebook/Ján Budaj

Matovičovci príchádzajú s uznesením

Poslanci OĽaNO dokonca na tlačovej konferencii oznámili vôľu iniciovať predloženie uznesenia o odsúdení vojnových zločinov Vladimira Putina na Ukrajine. "Kto za toto uznesenie nezahlasuje, pripoji sa k režimu tých putinovských zločinov," povedal predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa.

Predseda klubu OĽaNO hovorí, že sme solidárny národ

Po príhovor predseda najsilnejšieho klubu OĽaNO Michal Šipoš zhodnotil, že sme ako Slovensko solidárny národ voči Ukrajine.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Facebook/Michal Šipoš

Išlo o silný moment, tvrdí SaS

Prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pred poslancami Národnej rady SR bol podľa koaličnej SaS silným momentom pre spolupatričnosť Slovenska s Ukrajinou.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Volodymyr Zelenskyj ocenil pomoc Slovenska voči Ukrajine. Silným signálom bolo vyzdvihnutie pomoci našej vlády a podpory našich občanov, pričom ich rozhodnosť dal za príklad celému svetu. Napriek tomu, že ukrajinský prezident rozumie nášmu postoju k ruskej rope a plynu, vnímame aj my ich volanie po odstrihnutí sa od energetických zdrojov z Ruska," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Šeliga sa poďakoval za posolstvo

Poslanec z bývalého klubu Za ľudí Juraj Šeliga sa po Zelenského slovách poďakoval za jeho posolstvo.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Facebook/Juraj Šeliga

Minister školstva hovorí o najsilnejšom prejave v parlamente. Zelenskyj je podľa neho hrdinom dnešných dní.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Facebook/Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

Baláž bol zo Smeru jeden z mála, ktorý ostal počas Zelenského prejavu, bol príjemne prekvapený

Jeden z mála poslancov opozície, ktorý ostal na mieste počas Zelenského príhovoru bol Vladimír Baláž zo Smeru, ktorému sa prejav páčil. "Prekvapil ma príjemne. Naozaj ten príhovor bol veľmi dobre urobený. Ten človek má určitú charizmu, musím povedať, že som bol príjemne prekvapený. Celkovo jeho príprava bola veľmi dobrá, spomenul rok 68, ktorý u nás rezonuje a bol veľmi dobrou pripomienkou. Samozrejme oceňujem aj jeho poďakovanie Slovensku za pomoc, ktorá ide od vlády. Bolo to pre mňa silné," povedal novinárom Baláž.

Už odbočujúco reagoval na otázku, prečo jeho kolegovia na prejav neprišli. "Ja si myslím, že sme slobodná krajina, a tak to má byť," stručne okomentoval tento stav.

Je to aj o nás, pripomína Remišová po prejave

Podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej zo Za ľudí sa na Ukrajine v týchto mesiacoch rozhoduje aj o nás.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

VIDEO Reakcia poslancov Hlasu-SD po Zelenského prejave:

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini pripomína, že všetci poslanci za túto stranu boli prítomní v sále počas prejavu Zelenského. Bol to podľa neho prejav slušnosti a pochopenia. "Slovensko by malo ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ podporovať," dodal Pellegrini. Ten odmietol reagovať na neúčasť ostatných poslancov opozície na prejave, vraj si to musia zodpovedať v ich svedomí sami.